中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古法律内务部长尼亚木道尔吉

人民网乌兰巴托2月20日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿20日到任拜会蒙古法律内务部长尼亚木道尔吉，双方就两国执法安全领域交流合作等交换意见。驻蒙使馆警务联络官吉雅、蒙法律内务部条法与国际合作局长巴特乌力吉等在座。

尼亚木道尔吉首先祝贺柴大使履新。他表示，近年来，随着中蒙关系顺利发展，两国执法安全领域合作也不断深入，双方签署多个领域的合作文件，建立各层级的定期联系制度，在预防和打击犯罪、出入境边防检查、移民管理、知识产权保护和被判刑人员移管等诸多领域开展着良好的合作。今后，我愿与大使先生一同努力，将进一步推动双方执法安全合作顺利发展。

柴文睿表示，近年来，在中蒙双方共同努力下，两国执法安全领域的合作日益紧密，高层往来不断增多，务实合作不断增强，在维护两国政治社会的安全稳定、联手打击跨境犯罪、维持口岸通关秩序以及共同提高执法能力建设等方面取得了显著成效，为两国商贸和人员往来提供了司法和执法保障。两国执法安全部门联络渠道畅通，合作务实，取得了很多实实在在的成果，为两国全面战略伙伴关系做出了应有贡献。在我任内，愿与部长先生及蒙执法安全部门保持密切沟通，推动两国执法安全合作迈上全新台阶。

双方还就抗击和管控新冠肺炎疫情方面进行了交流，柴大使对蒙古国政府和人民给予中国无私援助和大力声援表示了诚挚谢意。

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