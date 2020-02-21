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潘基文：中方为维护全球卫生安全作出巨大努力 

2020年02月21日09:41  来源：人民网-国际频道
 
图片来自中国驻韩大使馆网站
图片来自中国驻韩大使馆网站

人民网讯 据中国驻韩大使馆网站消息， 2月20日，邢海明大使到任拜会博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长潘基文。

潘基文祝贺邢海明履新，回顾了同中方交往历史，表示中国是国际社会重要成员，韩中在国际舞台合作良好。潘基文表示，新冠肺炎疫情发生后，习近平主席靠前指挥，中国政府全力应对，世卫组织总干事多次公开赞赏中方措施。韩中亲如手足，我对中国朋友的苦楚感同身受。疾病无国界，我在联合国时曾协同世卫组织应对甲型H1N1流感、埃博拉等重大疫情。中方此次为阻止疫情蔓延、维护全球卫生安全作出巨大努力，我坚信中国政府和人民定能早日战胜疫情。

邢海明积极评价潘基文为维护世界和平、实现可持续增长、发展中韩关系所作贡献，期待潘基文作为博鳌亚洲论坛理事长为推动亚洲经济一体化、促进地区国家同世界各国交流合作发挥更大作用。邢海明表示，新冠肺炎疫情发生以来，在习近平主席亲自指挥部署下，中国充分发挥制度优势，采取最全面、最严格、最彻底防控，举措取得明显成效。感谢你专门录制视频，支持声援中国人民。中方愿同国际社会加强合作、共抗疫情，共同维护地区和全球公共卫生安全。

双方并就半岛形势交换了意见。

使馆首席馆员金燕光公参、韩国前常驻联合国代表金塾大使等在座。

(责编：贾文婷、杨牧)
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