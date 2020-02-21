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法国开始全面升级“限塑令”

本报驻法国记者  刘玲玲

2020年02月21日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　法国国会近日通过了反污染和循环经济法案的主要内容。新法案对禁用一次性塑料产品、减少塑料污染等提出了量化目标，对全面禁用一次性塑料产品规划了路线图：到2024年全面禁止一次性塑料包装使用，到2025年实现100%塑料循环利用，到2030年实现一次性塑料瓶出售量减少一半。

　　为实现上述目标，法国政府对塑料生产者出台了新规定。目前，法国已有15个行业遵循“污染者付费”原则，即企业提供一定资金，用于处理生产过程中产生的垃圾。根据新规定，从2022年起，该原则将进一步扩展至建筑材料、玩具、运动休闲用品、装修和园艺用品等行业。新规还要求生产者必须在产品上标注该产品是否可修复，并注明维修该产品所需的配件信息，为后续的产品回收再利用提供参考。新规定将给消费者的日常生活带来一系列改变。自今年1月1日起，法国境内已禁止销售部分一次性塑料产品，包括塑料制的家用一次性棉签、一次性塑料杯子和盘子等。

　　新法案规定，最迟将于2023年1月1日起禁止快餐店堂食提供塑料包装或一次性餐具，消费者可使用自带的容器购买餐食。此外，将逐步取消打印购物小票。

　　法国生态转型与团结部的公告显示，新法案不仅有利于法国推广绿色环保的消费模式，也将使法国在推动落实联合国2030年可持续发展议程目标方面作出更大贡献。

　　“这项法案将改变我们的生产和消费模式，终结法国对一次性塑料产品的依赖。”法国生态转型与团结部国务秘书布吕内·普瓦尔松表示：“法案还将推动更多普通民众参与到法国的生态转型进程中来，减少垃圾产生和温室气体排放。”

　　也有一些法国民众对新法案能否真正落实持怀疑态度。统计数据显示，法国平均每年产生220万吨塑料，而每年回收的塑料仅占总量的25%。这距离2025年实现100%塑料循环利用的目标还有很大距离。

　　法国“当代环境”网站专栏作家洛朗·拉迪松认为，法国全面推动“限塑令”升级可以极大减少塑料垃圾的产生，但要想按时完成新法案提出的目标，亟待建立更加完善的塑料回收机制。从以往的“一切皆可丢弃”转变为“一切皆可再利用”，这其中产生的物资和人力等成本，以及如何引导民众顺利实现生活方式的深层次改变，都考验着法国政府和相关机构的规划和行动力。

　　（本报巴黎电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月21日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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