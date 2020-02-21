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泰国象山村：“咖啡改变了一切”(他山之石)

本报驻泰国记者  林  芮

2020年02月21日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　图为在泰国清莱府的象山咖啡厅内，一名员工正在制作咖啡。
　　象山咖啡（原始）有限公司供图

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　　泰国北部清莱府的象山村，采取本地企业和村民合作经营的模式，形成从生产到销售的完整咖啡产业链。象山咖啡成为泰国最著名的咖啡产品。咖啡产业不仅带领村民致富，还帮助改善了村里的基础设施、教育、医疗条件，进一步提高村民生活质量。

　　

　　坚持天然培育、传统加工，成为泰国最著名咖啡产品

　　从泰国北部的清莱市区向西南方向出发，驱车沿盘旋陡峭的山路行驶两小时，可以看到一个隐匿于群山之间的山谷，山谷中的村庄就是象山村。正值泰国凉季（每年11月至次年3月），山谷被雾气覆盖，绿意氤氲。大片的咖啡树丛里，如樱桃般鲜红的咖啡果在绿叶的掩映中格外鲜艳。

　　据象山咖啡（原始）有限公司常务董事帕纳猜介绍，象山村地处北纬17到20度，海拔在1000到1700米之间。这里雨量充足、阳光适中，咖啡果成熟得更缓慢，蔗糖含量更高，是主要咖啡树种——阿拉比卡的理想生长地。

　　村民屋前的长架上铺满了咖啡豆。一块平地上，几户村民正在忙碌。有的把咖啡豆倒入专门去壳的机器，有的筛选泡在水中的咖啡豆。

　　一直以来，象山村民采用天然的方式培育咖啡。村民们不使用化肥、农药，而是用发酵的咖啡果肉、果皮和落叶充当天然肥料。在咖啡树丛中，混种了夏威夷果、梨、李子等果树，为咖啡遮阳。“混种培育出的高山硬豆内含多种花香、果香，而且咖啡因含量低。”帕纳猜说。

　　咖啡豆的加工完全按照传统方式进行。在采摘环节，手工采摘完全成熟的鲜红果实，并在24小时内去除果肉，再用2天至3天发酵水洗；在晾干环节，用日晒法处理，用时远长于机械干燥。象山咖啡农场创始人米佑介绍：“暴晒能保留咖啡天然的香气及柔和均匀的酸苦口味。在每年11月到来年1月的咖啡收获季里，要定期翻晒豆子以保证它们均匀干燥。”

　　坚持天然的培育方式和传统的加工方式，成为象山咖啡的品质保证，也赢得了广大咖啡爱好者的信任。2015年8月，象山咖啡获得欧盟地理标志保护认证。如今，象山村已成为高品质阿拉比卡咖啡豆的主产区之一，象山咖啡也成为泰国最著名的咖啡产品。

　　本地企业与农户合作经营，象山咖啡打入国际市场

　　自1969年起，泰国开始在北部山区推行皇家发展计划，通过发展特色作物种植，为农民提供改变生活的机会。在该计划的倡导下，象山村村民开始种植阿拉比卡咖啡豆。起初，由于村子四周高山环绕、交通不便，咖啡产品只能依靠中间商出售，收购价格被压得很低。为带领村民共同致富，一批本地咖啡企业应运而生。象山咖啡（原始）有限公司是其中最早成立的企业。“当年父亲成立公司，以高于市价的价格向农民收购优质咖啡豆。村民为企业提供劳动力，出售后所得利润五五分成。”帕纳猜介绍。

　　这种合作模式延续至今。经过多年发展，象山村已具备规模生产咖啡的能力，以象山咖啡（原始）有限公司为母公司，村民自发创建了30多个子公司。从种植加工到售卖宣传，企业和农户专注于不同的细分领域，通过合作组成完整的产业链，双方的收入都显著提高。

　　除与大品牌合作外，也有农户进行个体经营。“象山咖啡不单是一家企业的名字，也是全体村民共有的财富。我们公司专攻咖啡制作，与我们合作的咖啡农户也可以成立自家的咖啡品牌，直接面向消费者。”象山咖啡（原始）有限公司国际事务负责人康吉莫缇说。她介绍，村庄未来的目标是家家户户拥有自己的咖啡品牌。“我们彼此不是竞争对手，大家互相扶持，实现共赢。”

　　过去，象山咖啡的销售主要靠采购商口口相传。最近十多年，很多企业家主动走下山去。他们前往世界各地参加国际咖啡展，请欧洲精品咖啡协会等专业机构对咖啡豆进行等级认证，增加象山咖啡的知名度，进一步打开销路。同时，他们还远赴新几内亚岛、哥伦比亚等种植经验丰富的咖啡产区学习，再回到家乡改良品种、优化烘焙技术。

　　米佑介绍，现在，象山咖啡在国际专业咖啡评分机构“咖啡评鉴”的综合评分稳定在90分上下（80分以上即为精品级）。米佑自豪地说：“过去，象山咖啡价格只能卖到每公斤15泰铢（约合人民币3元），现在已经达到每公斤200泰铢。高端系列产品深得各国消费者的喜爱。”

　　近年来，象山咖啡不断摸索产业多元化。如今，象山咖啡已打入国际市场，在国内外开设了100多家咖啡店，还衍生出茶叶、护肤品、化妆品等产品。帕纳猜说：“我们计划在2022年前把国内外咖啡店数量增加到300家，将现代元素和山地特色相结合，以吸引年轻的咖啡爱好者群体。”

　　带来经济和社会双重效益，提高了村民的生活质量

　　咖啡产业的繁荣发展，为象山村带来经济和社会的双重效益。产业发展不仅使村民走上致富路，也让村里的基础设施、教育、医疗等方面得以完善，提高了村民的生活质量。

　　村民素丽泰表示，从前村里汽车屈指可数，现在家家户户都有自己的农用车和小轿车，“咖啡产业为当地带来的变化有目共睹”。村中最大的咖啡经营商象山咖啡（原始）有限公司将每年税前利润的30%拨入村里设立的“象山咖啡基金会”，用于修路、兴建学校和医院、提供教育和医疗援助、协助村民经商等，进一步改善了村民生活。

　　为促进村里的咖啡产业进一步发展，象山村开设了一所免费开放的“咖啡学院”。每年咖啡收获季，都会有来自清迈大学的专家前来开设讲座，组织村民学习咖啡相关的系列课程，包括选种收获、新设备使用、虫害防治等。课程还纳入了资金投入与管理等主题，为村民提供科学的经营理念。

　　目前，已有超过500名村民在咖啡学院接受教育。在这里，村民交流种植心得，在咖啡种植、加工的技术创新方面集思广益，还能共享销售渠道，不仅提高了生产力，也有助于创造更多效益。

　　看到咖啡产业发展得越来越好，不少本地年轻人在接受高等教育后，选择回到家乡。康吉莫缇大学时就读牙医专业，辗转多国求学后又回到象山村，负责打理企业的国际事务。“我热爱咖啡，看到家乡的咖啡产业发展得这么好，想贡献一分自己的力量。村里许多年轻人都和我的想法一致，大家都以象山人的身份自豪。”

　　“把咖啡做到最好，就是我们的生活方式。”康吉莫缇说。对于象山村村民来说，咖啡不仅仅带来财富，也带来了幸福生活。正如帕纳猜所言：“咖啡改变了一切。”

　　（本报曼谷电 郑美辰、郭雨祺参与采写） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月21日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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