墨西哥禁毒新计划面临考验

墨西哥国家公共安全部门近日公布的数据显示，墨西哥去年共发生3.4万余起谋杀案，相比2018年增加了2.5%。政府相关报告认为，墨西哥暴力犯罪有从墨美边境地区向中心地区蔓延趋势，绝大部分枪击暴力和人口失踪案件都与毒品犯罪集团有关。

墨西哥前几届政府都把禁毒作为重要工作，取得了一定成效，但涉毒暴力犯罪依然居高不下。为此，墨西哥新政府自去年上台后宣布结束“毒品战争”，将军队的主要职责从打击贩毒集团转回保证公共安全。政府出台的“国家和平与安全计划”提出，赦免量刑较轻的罪犯、重建司法系统、建立和平委员会和更新监狱设施等，并组建国民警卫队，推出一系列社会发展计划，降低毒品泛滥地区的贫困率。根据新的禁毒计划，墨西哥政府将修改相关法律，严厉打击腐败，取消担任高级职务人员的相关特权，对公职人员提出强制申报资产和税收等信息的要求，提高检察官和警察的工资。

毒品问题在墨西哥由来已久。当地媒体分析称，毒品问题与腐败、贫困等问题相互交织。一些地方政府官员成为贩毒组织的后台，导致禁毒机构难有作为。广大乡村地区的贫困落后现象成为滋生毒品问题的土壤。不少贫困地区民众为谋生计卷入涉毒案件。

从外部因素看，美国是墨西哥毒品的巨大消费市场和武器走私主要来源国，毒品已在美国和拉美形成完整的产业链，引发洗钱、绑架、贩卖人口和走私武器等严重社会治安问题。墨美禁毒合作虽取得一定成效，但美方多次试图将禁毒作为干涉墨西哥内政的手段，引起墨方强烈不满。

目前，墨政府新安全计划的实际效果仍有待时间验证。墨西哥前联邦司法顾问丹尼尔·赫尔南德斯称，墨西哥新政府采取的反腐措施值得称赞，为从根本上解决毒品问题，墨西哥需采取现代化措施和法律手段，对犯罪组织的金融结构进行打击，并实施教育计划，为年轻人和整个社会树立正确价值观。墨西哥参议院政策协调委员会主席里卡多表示，毒品问题的解决不可能一蹴而就，首先要根除与犯罪集团相关的腐败，对公安机关和执法机构进行改革，给青年人提供教育、健康和就业等方面的发展机会，制定更多提供稳定工作的经济政策，减少社会结构性不平等和贫富差距等。

（本报墨西哥城2月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 16 版）

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