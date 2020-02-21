叙利亚北部冲突未见缓和迹象（国际视点）

自去年12月以来，叙利亚西北部因暴力冲突而被迫流离失所的人数已超过90万人，其中约81%为妇女和儿童。图为2月14日，在叙利亚北部阿勒颇省阿夫林，逃离家园的孩子们坐在临时营地的帐篷里。

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近期，叙利亚西北部的伊德利卜局势持续紧张。联合国警告说，叙西北部冲突不断升级，人道主义危机达到了“令人震惊的新水平”。多方呼吁加大对叙利亚的人道主义救援，全力推进叙利亚政治解决进程。

2月19日，位于叙北部的阿勒颇国际机场当天迎来恢复运行后的首架航班。此前，叙政府军宣布已全面控制大马士革通往阿勒颇之间的公路。一段时间以来，叙政府军对叙北部反对派武装和极端武装展开的军事行动取得积极进展，相继收复大片失地。与此同时，土耳其方面对叙政府军的军事行动保持高度关注，相关外部力量对叙西北部地区的介入与博弈也迈入“深水区”。持续的冲突还造成严重的人道主义危机，引发国际社会极大担忧。

联合国一方面呼吁全力铲除叙利亚境内的恐怖主义，为叙利亚政治进程创造有利安全环境，一方面敦促有关各方通过对话谈判寻求叙利亚问题的综合长期解决方案。

西北部地区冲突不断

连日来，叙政府军与反对派不断爆发冲突。2月19日，叙俄空军联合对阿勒颇省西部达拉特·伊扎镇以及伊德利卜省萨尔敏镇、达纳镇、卡米纳斯镇、巴桑古尔村一带实施了空中打击，叙地面部队则对阿勒颇省西部阿塔里布镇一带实施了炮击。叙总统巴沙尔·阿萨德2月17日表示，将继续追击“恐怖分子”，直至夺取“全面胜利”。

支持叙利亚反对派武装的土耳其政府多次警告，已经做出必要军事准备，旨在迫使叙政府军重返索契协议边界。土耳其总统埃尔多安2月19日警告说，如果叙利亚政府在2月底前不撤军，土耳其将在伊德利卜发起军事行动。

2月17日至18日，土耳其和俄罗斯两国代表团在俄罗斯首都莫斯科举行会谈，旨在通过外交途径缓和伊德利卜紧张局势，但双方未能达成共识。

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。2018年9月，俄罗斯总统普京和埃尔多安在索契会晤，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立“军事降级区”。根据协议，土方以监督停火的名义在伊德利卜设立12个观察点。

随着美国从这一地区撤出部分军事力量，叙北部地区局势发生微妙变化。叙政府军自去年底以来展开了新一轮大规模军事行动，旨在对活跃于伊德利卜省和阿勒颇省区域及周边地区的反对派武装和极端组织予以打击，以进一步收复这一地区。近期，叙政府军和土耳其军队在伊德利卜罕见地爆发正面冲突，双方在交火中各有伤亡。伊德利卜问题再次成为各方关注焦点。

土耳其国防部长阿卡尔19日表示，土方不会从伊德利卜地区的观察点撤离，作为担保国，土方有权为保障停火机制而采取必要措施。同时，他还希望美国和欧洲国家履行相关承诺，对伊德利卜地区局势采取进一步举措。

同一天，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫向外界表示，俄土双方未来一段时间将继续保持沟通，以阻止伊德利卜地区局势进一步恶化和升级。

人道主义危机不断加剧

持续的冲突加剧了叙北部地区人道主义危机。联合国人道主义事务负责人马克·洛科克2月17日警告说，叙利亚西北部的人道主义危机已达到“令人震惊的新水平”，强调各方停火是唯一选择。

根据联合国的数据，2019年12月1日以来，叙利亚约有90万人因冲突而背井离乡，其中绝大多数是妇女和儿童。洛科克表示，他们的身体和精神受到创伤，营地已经人满为患，不少人被迫在寒冷的气温下睡在户外，许多婴幼儿因此被冻死。他强调，除非联合国安理会成员和有影响力的各方超越各自利益，否则这场冲突“可能酿成本世纪最大的人道主义悲剧”。

土耳其内政部移民局近日表示，土耳其已接收的叙利亚难民超过357万人。

世界卫生组织2月18日表示，2019年12月1日至今年2月18日，叙利亚西北部的近550处卫生设施中，仅有约一半正常运转。持续冲突破坏了世卫组织及其在叙西北部合作伙伴的常规卫生免疫服务，大大增加了疾病暴发的风险。在近90万流离失所者中，50多万儿童的生存和福祉令人极为关切。

联合国儿童基金会18日也对这一地区50多万儿童被迫流离失所表示极大关切，称将继续提供物资援助，呼吁冲突各方必须保护儿童及其赖以生存的基础设施，并允许人道主义工作者根据国际人道主义法对当地巨大的援助需求做出反应。

目前包括中国在内的多方纷纷呼吁国际社会加大对叙利亚的人道救援，努力改善叙利亚人道主义局势，同时支持有关各方继续通过对话谈判，寻求伊德利卜问题的综合长期解决方案。

政治解决才是唯一出路

叙利亚国内政治分析人士奥马尔对本报记者表示，叙政府军发起军事行动收复固有领土的计划仍会持续。目前，叙政府对国内局势的控制力稳步上升，主权和领土完整在形式上得到了尊重。但这些还不够，叙方仍在积极谋求收复伊德利卜，稳定北方局势，进而实现对全境的实际管控。同时，叙方也将继续在舆论上强烈谴责外部力量的军事干预以及美国对叙利亚石油资源的掠夺。

奥马尔指出，叙西北部地区动荡局势的最终解决，以及当地人道主义危机的缓解，都绕不开叙利亚问题相关各方通过对话谈判寻求问题解决方案。政治解决才是结束叙利亚危机的唯一出路。

对于土叙冲突的走势，土耳其政治经济与社会研究基金会主席杜兰日前撰文称，从目前情况看，叙政府不会按照土方要求在2月底前从索契协议规定的“冲突降级区”撤出部队。由于土耳其的需求是在叙北部建立一个有持久边界的安全区，并确保其部署在伊德利卜观察哨内军人的安全，因此调解双方矛盾的难度很大。

俄罗斯科学院欧洲研究所专家舒米林认为，伊德利卜地区对于土叙两国来说都至关重要，土叙都不会放弃伊德利卜。对于俄土关系走向，舒米林称，土叙间的军事冲突不会发展成俄土对抗，俄罗斯不会放弃与土耳其建立的良好关系。

专家认为，在叙利亚问题上，俄罗斯和土耳其的动向值得关注。目前，在“俄进美退”的背景下，俄土在叙利亚问题上的态度和关系都十分微妙，既存在利益交集，同时又有明显分歧。随着美国在叙利亚的影响力有所下降，土俄都试图在叙利亚问题上谋求更多的接触和利益平衡。奥马尔认为，未来不排除土俄双方相互妥协、制定出阶段性新方案的可能性。

（本报大马士革、安卡拉2月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 16 版）

(责编：岳弘彬)