以邻为壑换不来独善其身（钟声）

应对突发公共卫生事件，慌不得，乱不得，过度限制措施要不得。以邻为壑、乘人之危之举，最终损害的注定是本国利益和各国共同利益

新冠肺炎疫情发生后，世界卫生组织多次表示不建议各国采取任何旅行或贸易限制措施，呼吁各国应基于证据采取令人信服的措施。然而，仍有一些国家无视世卫组织专业权威建议，采取过度限制措施，这种以邻为壑的利己主义做法不仅无助于疫情防控，反而人为制造恐慌，干扰了正常国际人员往来与合作，给国际航空运输市场秩序乃至世界经济发展造成负面影响，越来越引起人们担忧。

疫情面前，任何不冷静、不理智、不明智之举都可能带来次生挑战。世卫组织将新冠肺炎疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”时，就宣布不建议限制贸易和人员流动。这是根据《国际卫生条例》作出的专业权威建议。有目共睹，得益于中国坚决有效的防控措施，世界其他国家的确诊人数仅占全部确诊人数的1%左右。国际民航组织表示，在没有进行适当风险评估的情况下，采取超出世卫组织和国际民航组织相关建议的措施，可能会导致不必要的负面影响。

“基于恐惧、误传、种族主义和仇外心理的应对措施不会将我们从类似新冠肺炎这样的突发事件中拯救出来。”来自美国、英国、加拿大、瑞士、智利及意大利等国的16位国际知名卫生法学家近日在英国期刊《柳叶刀》发表评论，呼吁有关国家撤销已实施的非法旅行限制，在遵循《国际卫生条例》的过程中支持世卫组织，并互相支持。应当看到，这样的声音才是尊重国际法规则、维护全球共同利益的担当。

科学研究与实践表明，采取断航等极端限制措施，并不能真正降低病毒扩散的风险。美国乔治城大学研究新发传染病的学者艾琳·索雷尔表示，现有证据表明，全面关闭边境并不是遏制呼吸道病毒的有效手段。与其采取过度应对措施，不如把资源用于治疗病人、开发疫苗和其他应对措施。美国媒体发表文章指出，在没有得到国际机构建议的情况下，取消航班、邮轮和关闭边境不仅是一种经济上的自残，也是在浪费一个从过去的错误中吸取教训的机会。应当看到，这些基于事实和既往经验的评估，才是各国在采取应对措施时应优先考虑的因素。

全球化时代，需要的是顺应潮流，共担责任，携手应对挑战。此次疫情发生后，泰国、柬埔寨、巴基斯坦、加拿大等国就明确表示，不会限制中国公民入境。法国总统马克龙表示，法国尊重世卫组织就应对疫情提出的专业意见，对疫情作出的反应总体客观，目前法国驻武汉总领馆仍在运行。加拿大卫生部长帕蒂·豪伊杜认为，禁止入境的做法没有依据，也不合理。泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷认为，禁止中国游客入境并不能阻止病毒的传播。柬埔寨首相洪森更是在疫情严峻时期到访中国，以展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持。韩国新任驻武汉总领事姜承锡在疫情期间坚持到武汉赴任。事实表明，各国的联系足够强大和坚韧，并不是个别国家所能破坏的。

全球化时代，各国利益交融、命运相连。应对疫情，决不是让社会经济活动绝对静止的理由，在加强健康安全保护的前提下，尽力保证正常的经济活动才是正确选择。然而，断航等过度甚至极端限制措施，与最大限度减少疫情负面影响的方向截然相反，只会损人害己，并给世界经济增长蒙上阴影。据美国媒体报道，美方针对新冠肺炎疫情采取的全面限制措施将严重伤害依赖中国产品或面向中国客户的美国公司。高盛公司日前发布报告指出，美方限制措施将导致中国游客减少28%，消费支出减少58亿美元，美国今年一季度经济将因此损失0.4个百分点。这样的事实，值得有关国家警醒。

习近平主席在应约与美国总统特朗普通电话时指出：“流行性疾病需要各国合力应对。”“冷静评估疫情，合理制定并调整应对举措”。应对突发公共卫生事件，慌不得，乱不得，过度限制措施要不得。全球化时代，以邻为壑的利己主义做法换不来独善其身，惟有秉持科学、理性和负责任的态度，加强国际合作，携手应对挑战。以邻为壑、乘人之危之举，最终损害的注定是本国利益和各国共同利益。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 03 版）

(责编：岳弘彬)