中国－东盟关于新冠肺炎问题特别外长会在万象举行

人民网万象2月20日电（记者 孙广勇）2月20日，中国－东盟关于新冠肺炎问题特别外长会在老挝万象举行。国务委员兼外长王毅和东盟－中国关系协调国菲律宾外长洛钦共同主持，东盟各国外长出席。

会议首先播放了一段反映中国人民众志成城抗击疫情以及东盟十国领导人对中国表达坚定支持的感人视频。外长们在开会前共同上台，肩并肩手拉手，为武汉加油！为中国加油！

王毅在发言中详细介绍了中国为抗击疫情采取的有力举措及明显成效。王毅表示，在习近平主席亲自指挥下，14亿中国人民团结一心与病毒斗争。我们采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，打造了有效封堵疫情的防控体系，创造了全力救治患者的中国速度，为全球疫情防控赢得了时间，展现了负责任大国的担当。我们坚信，有中国共产党的坚强领导，有国家强大的动员能力，有举国体制的制度优势，有今非昔比的综合国力，中国完全有能力、有把握尽早彻底战胜疫情。

王毅表示，疫情给中国经济社会发展带来挑战，但这是暂时和有限的。中国经济韧性强劲、活力充沛，长期向好的趋势不会改变。中国从无数艰难险阻中一路走来，不断化挑战为机遇，变逆境为顺境。我们不仅将取得抗击疫情的最后胜利，也将努力实现既定的经济社会发展目标。

王毅表示，疫情没有国界。中国和东盟各国情同手足，命运与共。应通过更加紧密和积极的合作，有效防止疫情的蔓延扩散，守护各国人民生命健康，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体，同时以此为契机，提升地区公共卫生治理水平，为地区和全球公共卫生事业作出新的贡献。王毅提出四点合作倡议：一是加强对接，联防联控。推动双方卫生、检疫、交通、出入境等部门有效协调合作。适时举行中国－东盟领导人关于新冠肺炎问题特别会议，从更高层级规划和指明合作方向。二是着眼长远，确立长效合作机制。建立中国－东盟公共卫生应急联络机制，提高突发卫生事件应急响应速度。设立中国－东盟防疫物资储备中心。三是理性应对，战胜恐慌。尊重世卫组织的专业权威建议，早日全面恢复正常经贸人员往来与合作。四是化危为机，培育新合作增长点。推动经济加快向网络化、数字化转型，加强电子商务、移动支付等领域合作，提高城市管理水平，提高对重大突发公共事件的反应、决策和处理能力。

东盟各国外长均认为召开此次特别外长会十分重要及时，都高度赞赏中方为抗击疫情采取的坚定举措以及展现的公开透明和高度负责任态度，认为中方的联防联控体系在人类历史上前所未有，决心之大，令人敬佩。充分肯定中国为维护地区及全球公共卫生安全作出的重要贡献，相信中方一定能尽快战胜疫情。东盟和中国应加强团结合作，打击谣言，防止恐慌，全力避免正常交往和合作受到影响，使此次抗击疫情成为东盟中国合作的又一个成功故事。东盟国家愿同中方加强经验交流借鉴，共同提升地区卫生安全能力。

外长会发表了《中国－东盟关于新冠肺炎问题特别外长会联合声明》。

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