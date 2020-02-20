原标题：俄土互放狠话 叙利亚局势走向何方？

新华社北京2月20日电 （全球热点）俄土互放狠话 叙利亚局势走向何方？

新华社记者

土耳其总统埃尔多安19日说，土耳其与俄罗斯未能就叙利亚伊德利卜问题达成共识，土方已经做好在伊德利卜发起军事行动的“万全准备”。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫警告，土耳其发起攻势将令局势朝“最糟糕”方向发展。

分析人士认为，俄土两国表态强硬，显现双方在叙利亚问题上的分歧，但互放狠话的目的是争取地缘政治利益，叙境内出现严重冲突的可能性并不大。

【新闻事实】

叙利亚政府军去年12月以来在西北部伊德利卜省等地发起军事行动，从反对派武装和极端武装手中夺回大部分地区。叙总统巴沙尔·阿萨德17日表示，将继续追击“恐怖分子”，直至夺取“全面胜利”。

土耳其一直支持叙反对派武装，最近几周调兵增援伊德利卜，想迫使叙政府军撤军，同时寻求与俄罗斯展开对话。另外，土耳其方面担忧，叙政府军在伊德利卜的攻势将导致大量难民涌入土耳其。

联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克19日说，去年12月以来，伊德利卜形势恶化，已造成近90万民众流离失所，其中包括逾50万儿童。

俄土两国代表团17日至18日在俄罗斯首都莫斯科会谈，但没有就缓和伊德利卜紧张局势达成共识。

埃尔多安19日说，对话还会继续，但俄方远未满足土方所提条件。如果叙政府军本月底前没有撤军，土耳其将展开军事行动，“不会把伊德利卜让给叙利亚政权及其支持者”，伊德利卜一仗“只是时间问题”。

俄常驻联合国代表瓦西里·涅边贾回应，叙政府正在开展“打击恐怖主义”的合法军事行动，俄不会停止对叙的支持。

【深度分析】

土耳其经济和外交政策研究中心主任锡南·于尔根认为，俄土公开表态的激烈交锋背后，各方博弈格局出现变化。

一方面，土耳其日趋被动。土方支持的叙反对派面临败局，这可能危及土方希望在伊德利卜保留的军事缓冲区。土耳其与西方国家关系紧张后向俄罗斯靠拢，如今特朗普政府忙于从中东冲突中脱身，北约也不愿卷入这场危机，很难给予土耳其实质支持。

另一方面，叙政府逐渐得势，而俄有意维护自身在叙的军事和经济利益，现阶段对促成停火态度并不积极。

对于土、叙是否会发生大规模冲突，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李勇慧认为，叙境内出现严重冲突的可能性不大，土耳其以军事行动相威胁，目的是促使俄承认土在伊德利卜的特殊地位。

眼下，俄罗斯的介入使土耳其在战场上不占优势。土若发起军事行动，将面临叙利亚、利比亚双线作战的困境。大规模冲突势必造成更严重的难民问题，加剧埃尔多安在国内的政治压力。

【即时评论】

李勇慧认为，俄土关系看似紧张，但不会走向破裂，伊德利卜可能成为双方讨价还价的筹码。

一方面，俄方不会就涉及自身利益的问题轻易妥协，但中东问题离不开土耳其参与，俄不愿与土耳其反目成仇。

另一方面，土方如果放弃俄罗斯转而寻求美国支持，可能被迫在库尔德武装问题上对美国让步，使自身利益受到更多损害。这种情况下，俄土可能继续保持接触，以现有战况为基础达成新的共识。

【背景链接】

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。叙政府军一直希望收复这一地区。

2018年9月，俄罗斯总统普京和埃尔多安在索契会晤，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立非军事区。根据协议，土方以监督停火的名义在伊德利卜设立12个观察点。（参与记者：郑思远、施洋、王宏彬；编辑：徐超）

(责编：刘洁妍、杨牧)