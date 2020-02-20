国际观察：韩法领馆坚守武汉 用行动感动中国

2月20日，韩国新任驻武汉总领事姜承锡乘坐韩亚航空公司货机抵达武汉天河国际机场

人民网讯 综合报道，面对新冠肺炎疫情，2月20日，韩国驻武汉新任总领事姜承锡“逆行”而来，他乘坐临时货机抵达武汉天河国际机场，并带来了由韩国政府及社会各界捐赠的大批救援物资。据韩联社报道，这是中国爆发新冠疫情以来，韩国第四次向武汉运送援助物资。

姜承锡在接受媒体采访时表示，在当前这个非常艰苦的时期，韩国政府派遣他来到武汉是非常有意义的。他说，韩国与中国，特别是与湖北武汉市关系密切，今年正值韩中两国建交28年，无论是什么情况下，韩国一直重视与中国的关系。

韩国总统文在寅曾表示，韩中两国是近邻，助邻即助己，韩国政府愿继续积极支持中国抗击新冠肺炎疫情。连日来，韩方为中国抗击疫情也做了许多声援。韩国驻华大使馆挂出写有“中国的困难就是我们的困难”的横幅，首尔市地标性建筑打出“武汉加油、中国加油”，传递出韩国同中国携手战“疫”、共克时艰的强烈信号。

此次，姜承锡总领事在危难之际的“逆行”而来，更是让中国人民感受到了韩国的深情厚谊。

中国有句古话：“患难见真情”。除了韩国，法国驻武汉领馆仍在坚持工作。新冠肺炎疫情发现至今，法国驻武汉总领事馆是武汉唯一仍开放的领馆。总领事贵永华（Olivier Guyonvarch）在其微信朋友圈留言道：“我是武汉人，武汉我在你身边。”

图为贵永华接受媒体采访。图源：中国日报

贵永华在接受媒体采访时表示，法国是第一个（1949年以来）在武汉开设总领馆的国家，我们和武汉、和武汉人民有着非常密切的关系。疫情当前，却没有关闭领事馆的一个原因，是我们想和武汉的朋友们同心渡难关，我们是“一家人”。

法国外长勒德里昂则表示，法方希望通过此举证明，法中是真正的朋友，法方愿同中方共渡难关。法方不会采取和容忍任何歧视性措施，将继续予以冷静理性应对。

中法两国具有深厚情谊，在中国人民最困难的时候，法国始终选择与中国人民站在一起。早在2003年中国抗击“非典”疫情的关键时刻，时任法国总理的皮埃尔·拉法兰就曾毅然选择如期率团访华。2月11日，拉法兰在微信发出一则视频讯息——为武汉加油，为中国加油。

面对疫情，中国并不是在孤军奋战，而是得到了世界各国的理解和支持。截至目前，已经有160多个国家领导人和30多个国际组织负责人致电致函，表达对中国的坚定支持。

近期，不少国家的驻华大使和国际组织驻华代表在社交媒体平台上发声，表示将同中国站在一起抗击新冠肺炎疫情，这是人类命运共同体理念的生动体现和最好诠释。

正如中国外交部发言人耿爽所言，“疫情过后，历史铭记的不仅有中国人民抗疫斗争的众志成城和英勇顽强，也有各国携手应对危机的同舟共济和风雨担当。”（刘叶婷）

(责编：刘叶婷、杨牧)