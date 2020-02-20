中国油画家邱光平世界巡展“骑士行吟”登陆美国

画家邱光平和来宾合影。（照片由主办方提供）

人民网华盛顿2月20日电（记者 吴乐珺）近日，中国知名画家邱光平世界巡展“骑士行吟”在美国拉斯维加斯展出，作为当地庆祝中国农历新年的文化艺术活动之一。

此次展览集合了邱光平最新创作的近五十幅架上油画作品，包括咧嘴黄色马、神鸟秃鹫，以及加入最新元素的创作作品”熊猫骑士”。而作为中国油画“燃烧山水”画派的创始人，多幅“炭火山水”作品也在展出之列。

美国著名的中国现代美术史学家安雅兰(Julia F. Andrews) 教授担任此次展览策展人，美国加州大学圣地亚哥分校中国研究中心主任沈揆一先生担任学术主持。国际美术评论家对于邱光平的作品给予高度评价，他们认为，邱光平的艺术创作充满了东方主义的神秘色彩，以及天马行空的想象力，其夸张的黄色咧嘴马更是成为其标志性的视觉符号，被当代艺术界所熟知。

参与联合主办的全美中华青年联合会理事长、美国缪斯艺术学院院长朱冰峰表示，随着年代的变迁，邱光平的作品作品风格和题材也呈现出不断创新的态势，非常令人期待。

邱光平国际个展的联合主办方、美国主流媒体《洛杉矶时报》董事任向东表示，这是近年来中国画家在美国举办的最专业和最具影响力的画展，是一次成功的美中艺术界的高端交流和展示活动。他认为，这次画展的成功要素非常值得中国艺术家借鉴。

被誉为“中国当代中青年油画家领军代表人物”的邱光平出生在四川，现任四川大学锦城学院教授。据悉，拉斯维加斯个展开启了邱光平世界巡回展的首站，接下来将在卡塔尔的多哈、香港、澳门和日本东京等城市陆续展出。

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