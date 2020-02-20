王毅会见东盟秘书长林玉辉

人民网万象2月19日电（记者 孙广勇）2月19日晚，国务委员兼外长王毅在老挝万象会见东盟秘书长林玉辉。

王毅表示，秘书长先生积极支持举办这次中国-东盟特别外长会，体现了你和东盟秘书处对中国的友好情谊以及对中国抗击疫情的坚定支持。感谢秘书处为组织中国-东盟卫生专家视频会议所做工作。相信明天的会议一定会开得很好，发出中国同东盟国家共同抗击疫情的积极信号，促进中国同东盟关系进一步发展。公共卫生是跨越国界的共同事业，中国愿同东盟加强这一领域合作，为中国-东盟关系注入新的内涵。中方高度重视秘书处的重要作用，希望秘书处继续引领协调东盟坚定奉行对华友好政策，并为推动如期签署区域全面经济伙伴关系协定、打造“蓝色经济伙伴关系”发挥积极作用。

林玉辉表示，中国是东盟的重要战略伙伴，东盟高度赞赏中国一贯支持东盟一体化建设，支持东盟在地区事务中的中心地位，感谢中方为东盟国家提供菁英奖学金项目。面对这次疫情，东盟同中国坚定站在一起，相信通过此次共同应对疫情，东盟-中国关系将更有力量和韧性，积累更多正能量。东盟愿同中国加强团结合作，积极加强东盟-中国（10+1）以及东盟同中日韩合作框架内的卫生安全合作。相信明天的特别外长会一定会取得成功，对外发出强有力的信号。明年是东盟-中国对话关系建立30周年，东盟秘书处愿积极推进“一带一路”倡议同《东盟互联互通总体规划2025》对接，为推动东盟-中国关系取得更大发展发挥积极作用。

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