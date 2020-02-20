法国航海家茹瓦永完成亚洲挑战之旅，破多项世界航海纪录

伊德克号超级三体船驶入伦敦。（主办方供图）

人民网伦敦2月19日电（记者 强薇）2月19日上午7时37分33秒，法国知名航海家弗朗西斯·茹瓦永携四名船员驾驶伊德克号超级三体船通过伦敦伊丽莎白二世女王大桥，完成了其亚洲挑战之旅并创下了四项新的高速帆船航道纪录。

伊德克号于2019年10月19日由法国布列塔尼启程，在12月17日到达中国深圳，期间打破了法国至毛里求斯、毛里求斯至越南胡志明市以及胡志明市至中国深圳的航海纪录。2020年1月18日，伊德克号从中国香港启程，开始挑战位于香港和伦敦之间的经典航线——高速帆船航道。该旅程共用时31天23小时36分46秒，将此前由意大利航海家乔瓦尼·索尔蒂尼保持的纪录缩短了4天3小时0分26秒。为了打破这项世界纪录，伊德克号以20.7节/小时的平均速度航行了15873.89海里。

茹瓦永此次的航线与古代海上丝绸之路航线相近，他对记者表示，在设计路线时，这条古代的航线给了他灵感和激励。旧时，运送茶叶的大型帆船要历时数月才能完成从中国到欧洲的航线，而如今弗朗西斯·茹瓦永和船员们只用了将近一个月的时间就完成了，展现了人类不断挑战和探索的勇气与精神。

此次亚洲挑战之旅也是茹瓦永首次来到中国，他对中国人民的热情和友好印象深刻。茹瓦永表示，他非常高兴地看到帆船运动在中国逐步兴起，也乐见中国人民的体育精神。当前，中国正在抗击新冠肺炎疫情，茹瓦永说，他在中国期间结交了很多中国朋友，希望能支持中国人民早日战胜疫情。

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