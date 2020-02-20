中国驻南非大使质问美国八个“做不到”

人民网约翰内斯堡2月19日电 （刘畅）2月18日，中国驻南非大使林松添在使馆举行记者会，对正在非洲进行首访的美国国务卿蓬佩奥近日攻击中国共产党和政治体制进行批驳。

南非国家广播公司（SABC）电视台、南非卫星电视5台(eNCA)、Newzroom Afrika电视台，Power FM电台、702电台、Jacaranda FM电台、You FM电台，非洲通讯社、《比陀新闻报》、《邮卫报》、《公民报》、《每日太阳报》、阿非利加语报纸Beeld，新闻24小时、独立传媒网站、每日独行者网站等南非主流媒体以及路透社等国际媒体，新华社、中央电视台、人民网、中国国际电视台（CGTN)、国际台、中国与非洲、凤凰卫视等驻南央媒、华文媒体等20多家媒体30余人与会。

林松添大使表示，蓬佩奥先生发表那种言论，一点也不让人感到惊讶和意外，这种论调无人相信，也没有市场。蓬佩奥先生长期从事美国中央情报局工作，似乎还生活在过去的冷战时期，心里仍然充斥着意识形态与政治偏见，恪守着“零和博弈”的冷战思维。我们真诚希望这位尊敬的美国国务卿，能早日放弃那些过时的思维方式，学会同其他国家相互尊重、和平共处。

林松添大使说，当前中国和世界正面临新冠疫情肆虐，广大人民的生命和健康安全受到威胁。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民上下一心，全力以赴打响了全国抗击新冠肺炎疫情阻击战。中国政府采取了最坚决、最果断、最彻底的有效措施将疫情控制消灭在中国境内，最大限度减少对外输出，并为此付出了巨大代价和牺牲，取得了显著成效，充分展现了习近平主席和中国共产党的超凡和卓越领导力，体现了中国特色社会主义的优越性，不仅保护了中国人民和世界人民的健康和生命安全，也维护了世界公共卫生安全，为世界人权事业做出了新贡献，树立了新标杆，赢得了世卫组织、联合国等国际组织和包括南非在内的一切友好国家的充分肯定和高度赞赏。

林松添大使说，作为世界上唯一的超级大国国务卿，正当中国人民抗击疫情的关键时刻，蓬佩奥先生本应代表美国政府和人民给予中国政府和人民以同情和支持，但他却赤裸裸地攻击中国共产党和中国政治制度，显然并不厚道，也不道德。中国共产党好不好，中国特色社会主义制度好不好，只有中国人民最有发言权，世界善良人民自有公论。

林松添大使结合中国抗疫斗争展现的超强体制优势，对蓬佩奥的错误言论，理直气壮地提出美国至少“八个做不到”：

一是疫情爆发后，习近平总书记亲自指挥部署全党全国抗疫阻击战，把保护人民的生命和健康安全放在首位，并将其作为自己和全党各级组织和各级政府工作的首要任务，全体共产党员和各级领导干部始终战斗在抗疫最前线。习近平总书记和中国共产党带领全国人民团结一心，众志成城，在如此短的时间内迅速有效遏制住了新冠肺炎疫情在中国蔓延，阻断了向世界扩散的势头。美国能做得到吗？

二是中国在武汉10天左右建成两座共计2600个床位的传染病专门医院，并同时在湖北建成了15座共上万个床位的方舱医院。美国能做得到吗？

三是中国全民动员，令行禁止，全体14亿人民听从党和政府指挥，自觉居家隔离两周或以上，为在如此短时间内有效阻断新冠肺炎疫情在中国传播和对外扩散提供了可能，并做出了贡献和牺牲。美国能做得到吗？

四是中国紧急动员全国其他各个省市200多支医疗队、3.2万多名医务人员和大量医疗与生活物资紧急驰援武汉和湖北。美国能做得到吗？

五是中国动员19个省市对口驰援湖北除武汉以外的16个地市，团结协作，共同打响湖北疫情歼灭战。美国能做得到吗？

六是中国迅速启动全国联防联控机制并高效运行，确保习近平总书记和党中央的指示要求和部署立即传达至每个社区和乡村、每位党员和公民并迅速落实到位，中央和地方政府财政马上拨款100亿美元用于全国抗疫行动，确保抗疫资金和物资保障。美国能做得到吗？

七是中国共产党用40年时间让8亿多中国人民摆脱了贫困，并致力于2020年底让14亿中国人民全体摆脱绝对贫困，为世界经济增长每年贡献超过30%。美国能做得到吗？

八是中国共产党和中国政府坚持走和平发展道路，同世界各国和平共处，致力于共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体，从未发动一场对外侵略战争，从未占领外国一寸土地，从未让一个外国人无家可归。美国能做得到吗？

林松添大使表示，这些问题的答案显而易见，即美国一个也不能做到且永远也做不到。因为习近平主席和中国共产党始终坚持人民利益至上，始终把每一位中国人民的生命和健康安全放在首位；因为社会主义与资本主义制度的最大区别是，前者是为了所有人利益，而后者则是维护极少数人利益。中国特色社会主义致力于实现14亿中国人民的共同发展，当然得到最广大人民的坚定支持。此次展现在全世界人民面前的中国重大抗疫行动和令人鼓舞的成效充分展示了中国特色社会主义制度的巨大优势。

林松添大使表示，世界是多彩的，美国可以走自己的路，但不能强加给任何国家，因为在非洲等广大发展中国家中并没有见到照抄美国制度的成功发展案例。我要强调的是，时代变了！世界变了！中国变了！蓬佩奥先生等美国朋友在开口之前最好先拿起镜子照照自己，免得让自己尴尬。

(责编：于洋、燕勐)