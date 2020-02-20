援助国内疫情防控 武汉大学英国校友会在行动

人民网伦敦2月19日电 在国内积极对抗新冠肺炎疫情，一线医疗物资面临紧缺时，武汉大学分布在全球各地的校友纷纷行动起来。其中，英国校友会在得知消息后，迅速发起筹款行动，在当地购买防疫物资，不远万里将旅英校友沉甸甸的爱心送往国内。

武汉大学英国校友会会长萧岚介绍说，1月23日校友会微信公众号“武大英国”就将捐款平台上线，截至2月4日平台已经收到721笔来自各方的英镑捐款，还有20多位已回国的校友在早期捐款发起时捐赠了人民币。“我们在短短2天时间内就筹集到目标金额2万英镑。”截止2月18日晚，武大英国校友会一共筹得人民币捐款15046.88元和英镑35038镑。

目前，英国校友会已经发送3批捐赠物资并成功送抵武汉，包括医用隔离衣，生化防护服，医用ffp3和ffp2，N95口罩，护目镜，医用手套等医用物资，第四批物资也已在机场准备发往武汉。同时，萧岚联系了国内外资金，在国内医疗器械厂家的支持下，为医院捐赠了价值数百万的呼吸机，监护仪等设备。

“当物资成功运送时，我们团队成员可以说总算松了一口气。虽然捐赠的物资对于需求来说可能是杯水车薪，但是希望能解一时的燃眉之急。”萧岚说。目前，武汉大学英国校友会筹集的前三批捐赠物资已经成功送抵武汉大学人民医院和武汉大学中南医院，投入到疫情防控第一线。（杨波）

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