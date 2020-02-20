法国驻武汉总领事：法国驻汉领馆绝不关闭

(抗击新冠肺炎)独家专访法国“武汉人”贵永华：法国驻汉领馆绝不关闭

中新社武汉2月13日电 题：独家专访法国“武汉人”贵永华：法国驻汉领馆绝不关闭

中新社记者 杨程晨 全安华

“法国是第一个(1949年以来)在武汉开设总领馆的国家，我们和武汉、和武汉人民有着非常密切的关系。疫情当前，却没有关闭领事馆的一个原因，是我们想和武汉的朋友们同心渡难关，我们是‘一家人’。”

新冠肺炎疫情发现至今，法国驻武汉总领事馆是该市唯一仍开放的领馆。2月3日，总领事贵永华(Olivier Guyonvarch)在其微信朋友圈留言道：“我是武汉人，武汉我在你身边。”

13日接受中新社专访时，他介绍说，现在约40位法国公民未离开湖北，这些人中大部分有亲属或企业在鄂；还有小部分则是身处较偏远地区未离开。领馆内有4名法国籍工作人员主动留守，表明法国同武汉、和中国患难与共的决心，“我们绝对不会关闭领事馆”。

留汉之初，贵永华和同事们便意识到面对疫情“害怕无用”，最重要的是先保持自身健康、再尽可能地为他人服务。武汉一经“封城”，领馆工作人员便为法国公民建立了微信群。2月初至今，除了日常服务外，他们每日轮班在群内解惑答疑，当地政府也给予了很多照顾。

贵永华1998年被法国外交部派往武汉担任副领事，3年工作期间见证领馆在武汉开设的最初时光。之后多年，他多次往返法中两国，还曾在法国驻华大使馆任职。2017年9月1日，贵永华就任第6任法国驻武汉总领事。

“我喜欢热干面、喜欢长江，周末会去东湖绿道散步，也爱参观省博物馆。”这位“武汉通”回忆起20年前在此工作的场景直言城市变化“不可同日而语”。他站在总领事馆所处西北湖商圈向记者说道，仅领馆附近20年的变化就已经没有了可比性。如今的武汉，是一座现代化的、美丽的城市。

自1992年法国汽车品牌雪铁龙在鄂合资成立神龙汽车公司以来，武汉与法国之间连结日益密切。多位法国领导人到访过武汉，法国波尔多市、埃松省与武汉互结友好城市。目前，武汉是法国在华投资最多的城市之一，有500家法资企业落址于此，越来越多的法国居民在这里常住。

“武汉与法国存在一种特殊的关系。”他进一步指，这种关系是建立在经贸、科技等领域的丰富合作基础之上的。当前，法国政府已向有20年合作关系的武汉大学中南医院捐赠了口罩和防护服等医疗物资。法国多所高校与这间医院学术交流频繁，双方在肿瘤学方面研究成果丰厚。“捐赠的物资数量可能无法完全满足需求，但代表着我们支持武汉的一份心意。”

“新冠肺炎疫情对武汉来说是一次大挑战。但放眼历史，类似的困难武汉并不少遇见，最终也一一闯过。”贵永华提到，如今全球各地想到武汉的第一反应就是疫情，“这让我难过”；还有一些不了解实情的人士发表诋毁武汉及武汉人的言论，“我认为这是愚蠢的”。

“更让我伤心的是，武汉这些年为了现代化、国际化建设做了大量的工作和努力，比如去年军运会的成功举办让世界认识了崭新的武汉。武汉人对于自己的城市是很自豪的。”他还说，这次疫情一定程度上影响武汉的国际形象，其恢复需要用上一段时间。

“留下来的人都表示相信武汉的未来。武汉，一定有未来。”贵永华强调，在武汉，大家都是一家人、都要克服共同的困难。他有时去购买食物时，看到服务人员每天坚守在自己的岗位，接触那么多人，他们没有害怕，没有退缩，这让他很感动，他相信经历这样的磨难，武汉人定会更加团结。(完)

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