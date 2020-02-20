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韩国新任总领事乘临时货机抵汉赴任，还带来了救援物资

2020年02月20日08:53  来源：长江云
 

　　2月20日凌晨1点55分，在武汉天河机场，韩国新任驻武汉总领事姜承锡顺利抵达赴任。姜承锡总领事是乘坐韩国政府的临时货机来到武汉赴任的!跟他同时抵达的，还有韩国地方政府、企业以及民间捐助的救援物资。

　　抵达后的第一时间，姜承锡总领事接受了湖北广播电视台融媒体新闻中心记者的采访，他表示，在这个非常艰苦的时间，韩国政府派遣我来到武汉市非常有意义的。韩国跟中国，特别是跟湖北省关系非常密切。2020年是韩国跟中国建交28年，不管是什么情况，我们都会维持韩国跟中国的关系，互相了解，互相帮助。特别是困难的时候，帮助支持是我们两国关系的重点。上任后，姜承锡将对仍留在武汉以及周边地区的100多名韩国侨民进行支援。

　　据报道，姜承锡1988年进入韩国外交部，历任韩国驻青岛副领事、驻中国香港副领事、驻沈阳领事，2019年12月才离任沈阳总领事馆驻大连领事办公室代表，被称作是中国问题专家。

　　韩国驻武汉总领事一职已空缺3个多月。据韩国外交部消息，前韩国驻武汉总领事金永瑾于2018年4月上任，并在2019年11月离任。此后一直由副总领事李光镐代行总领事一职。疫情发生后，李光镐和他的同事主动选择留在武汉，在当地政府协助下，服务韩国侨民、共同抗击疫情。

　　韩国：中国的困难就是我们的困难

　　疫情发生以来，韩国对中国情谊，让中国人民倍感温暖。韩国总统文在寅表示，与中国共克时艰，韩国将不遗余力。2月11日，韩国驻华大使馆门前，这个“中国的困难就是我们的困难，中国加油!”的横幅，首尔市政府向中国12座城市提供353万元人民币的援助物资，韩联社公开的首尔市捐赠物资的图片显示，这些物资上还贴上了用中文和韩语书写“兄弟同心，其力断金。守望相助，共克时艰”字样的贴纸，这些暖心之举感动了很多中国人。 韩国驻华大使张夏成也表示，“远亲不如近邻”，韩国将继续提供所需的支持与协助，帮助中国抗击新型冠状病毒疫情。

　　谢谢您，韩国!欢迎您! 逆行而来的韩国总领事!

　　（记者：解炜 黄朋威）

(责编：于洋、燕勐)
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