外媒：哈里王子夫妇将于3月31日正式退出英王室

中新网2月20日电 据英国广播公司(BBC)报道，英国哈里王子和梅根的发言人表示，两人将于3月31日正式退出王室公职。

据报道，哈里和梅根将不再代表女王履行职责，但具体安排将在12个月后敲定。

今年早些时候，哈里和梅根宣布他们将辞去高级王室成员身份，努力实现经济独立。两人将于2月底返回英国。

哈里和梅根将参加2月和3月在英国举行的六场活动，包括3月9日在威斯敏斯特教堂举行的英联邦日仪式，这可能是他们作为王室人员的最后一次官方露面，女王和其他王室高级成员也将出席。

哈里王子还将以赞助人的身份参加4月份的伦敦马拉松赛，这对夫妇还将出席5月份在荷兰举行的“不可征服运动会”。

哈里和梅根将正式保留他们的“殿下(HRH)”头衔，但不会使用它。该发言人表示，“王室”一词的使用正在讨论中，这对夫妇将在成立新非盈利组织的同时宣布此事。2019年6月，哈里和梅根的基金会申请了苏塞克斯皇家品牌的商标，并在他们的网站和社交媒体上使用。

哈里将保留少校、中校和中队长的军衔，但他的荣誉军衔将被暂停。在12个月的审查期内，该职位将不会由其他人担任。

有关这对夫妇新成立的慈善组织的更多细节将于今年晚些时候公布。据报道，哈里王子将关注军人福利、环境保护和帮助艾滋病病人，而梅根工作的重点是妇女赋权、性别平等和教育。

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