英国《柳叶刀》杂志发表声明 支持中国抗击新冠肺炎病毒疫情

△《柳叶刀》声明英文版和中文版

当地时间2月19日，英国世界权威医学杂志《柳叶刀》发表声明，支持中国抗击新冠肺炎病毒疫情中的科研、公共卫生及医务工作者。

该声明表示，自疫情发生后，中国的科研、公共卫生和医务工作者努力而高效的工作，迅速鉴别出病原体，采取重大措施降低疫情的影响，与全球健康界透明地分享信息和成果，这些工作都值得称道。

声明中强调，疫情中相关数据迅速、公开且透明的共享，正受到关于该疾病起源的谣言和错误信息的威胁。《柳叶刀》杂志强烈谴责认为新冠肺炎病毒非自然起源的阴谋论。

根据该声明，来自世界各国的科研工作者已对引发该疾病的病原SARS-CoV-2的全基因组进行了分析并公开发表结果。这些结果压倒性地证明了该冠状病毒和其它很多新发病原一样来源于野生动物。

声明称阴谋论除了制造恐慌、谣言、偏见、损害全球共同抗击该疾病的工作外，别无它用。声明表示，支持世界卫生组织总干事的呼吁：促进科学的论证和团结，而非误传和猜想。

声明称，《柳叶刀》杂志将与所有在新型冠状病毒疾病暴发期间拯救生命、保护全球人类健康的中国科研、公共卫生和医务工作者们团结在一起。面对该新型病毒的威胁，我们将同舟共济，与中国战斗在最前线的同行们一道来应对。

声明呼吁更多人支持奋战在中国一线的科研和医务卫生工作者们，在此次与病毒的斗争中与他们站在一起。（总台记者 张赫）

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（编辑 杨毅）

(责编：刘叶婷、燕勐)