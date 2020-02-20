美塔和平协议带不来真和平

2月17日，《华盛顿时报》援引阿富汗塔利班官员的话称，塔利班与美国的和谈已经完成，并将于本月底在卡塔尔多哈签署协议。

近一年半的和平谈判临近尾声，这次美塔能否顺利签署和平协议？

和平谈判现曙光

2月17日，塔利班官员透露，“我们已经草签了和平协议的最后文本”，协议将在月底签署，届时将邀请包括来自阿富汗所有邻国、联合国安理会、伊斯兰国家和欧盟的代表见证签约仪式。

据阿联酋海湾新闻网报道，和平协议将主要包括四个方面：在阿富汗全国范围内实现停火、阿富汗国内各方举行谈判、塔利班承诺不再庇护恐怖分子以及美军从阿富汗撤离的时间表。

据“美国之音”报道，美国方面强调，只有“减暴”协议在阿富汗境内得到成功落实，美方才会与塔利班签署和平协议。

据美国消费者新闻与商业频道报道，日前，美国阿富汗问题特使扎尔迈·哈利勒扎德和塔利班代表在多哈敲定了“减暴”协议的最后细节。协议规定，塔利班方面承诺停止路边炸弹袭击、自杀式炸弹袭击和火箭弹袭击等暴力活动。此协议约束对象包含所有阿富汗部队。美联社援引美国官员消息称，有效期为7天的“减暴”协议将很快生效。

“‘减暴’协议可看作达成全面和平协议的前提条件。”兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪说。“美国希望通过7天的窗口期，来考核塔利班是否有能力整合内部多股力量，以及是否有意愿和能力切断与‘基地’组织的联系，并在全国范围内大规模减少暴力。”

促成方各打算盘

“和平谈判在近期终于取得一定实质性进展，背后存在多种促成因素。”朱永彪指出。

阿拉伯新闻分析说，进入2020美国大选年后，美国政府急于履行从阿富汗撤军的承诺，从而为其竞选连任加分。

同时，塔利班以春季攻势为筹码，敦促美国尽早签署和平协议。据《纽约时报》报道，塔利班官员近日表示，塔利班已招募6000多名战斗人员和自杀炸弹手。如果和谈失败，他们将发动春季攻势。朱永彪分析，这实际是变相的以打促谈。塔利班希望通过与美国的和谈，达到增加自己的合法性、打击阿富汗中央政府的权威以及让美国让步的效果。

“促成协议的各方都清楚，和平协议的签署对阿富汗的和平进程能起到的作用十分有限，但各方都欲借此完成自己的政治任务。”朱永彪说。

局势复杂待观察

在和平协议谈判过程中，美国撤军问题一直是双方谈判的重点。

《今日美国》援引美国官员发言称，若和平协议达成，美国今年的阿富汗驻军规模将由1.3万人削减至约8600人。

朱永彪分析：“撤军不意味着美国将放弃对阿富汗的控制，只会换一种形式留在阿富汗。”此前，美国总统特朗普在接受美国福克斯新闻采访时曾表示，即使美军撤离阿富汗，美国政府也将在阿富汗保留“强大”的情报力量。

“阿富汗错综复杂的安全局势不会因和平协议的签署而得到真正缓解。”朱永彪指出，自2014年以来，阿富汗的冲突主要集中在阿富汗安全部队与塔利班武装之间，而非美军与塔利班武装之间。美塔和谈与阿富汗的和平问题其实是脱钩的。因此，无论和谈取得多大进展，阿富汗内部的种种冲突仍将持续，甚至有可能进一步扩大。

(责编：刘叶婷、燕勐)