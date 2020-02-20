复工复产显示中国经济韧性强劲（环球热点）

在重庆市江津德感工业园区，一家粮油公司的食用油生产线正在运转。

万 难摄（人民视觉）

“开工！”自2月10日以来，中国大部分省份陆续吹响复工复产号角。

应对新冠肺炎疫情，既是一场抗疫阻击战，也是一场经济保卫战。返岗复工、降本增效、保障供应、增加就业、稳定金融……随着战“疫”进入关键阶段，中国再开“经济发展”新战线。作为经济全球化的重要参与者和世界第二大经济体，中国“两条线作战”，为世界经济稳定发展提供了有力支撑，释放了正面预期。

“全球焦急等待中国恢复正常”

“虽然困难不少，但中国正努力复工。”《纽约时报》注意到，当新的一周开始时，中国这台产出占据世界制造业1/4的巨大机器已经闪现重启的曦光。2月17日，日本丰田在长春和广州的工厂恢复生产。在上海的美国商会称，其大多数会员企业都已至少部分复工。

《俄罗斯报》网站刊文称，2月10日的官方数据显示，全国重点监测的粮食生产、加工企业复工率达到94.6%，从而确保了市场的充足供应。放眼中国重要的经济中心，不难发现，它们也处于复苏当中。上海制造业企业的复工率达到80%。广东省的服务业成为经济复苏的“领军者”，生产行业紧随其后。

据路透社报道，人力资源外包公司——上海外服2月17日发布的一项调研指出，有超过80%的中国内地企业已经复工。该调研访问了内地200多家服务企业，涵盖餐饮、零售、制造、贸易、医药、咨询、物流、互联网、金融、文旅等行业，涉及员工约40万人。

很多在华外企也正有序复工。据《俄罗斯报》、塔斯社、路透社和韩联社等多家外媒报道，自2月10日起，特斯拉、空客、卡特彼勒、三星、LG等大型在华跨国公司相继复工。

“全球焦急等待中国恢复正常”，德国《焦点》周刊2月17日评论说，中国是世界的工厂，是世界经济的发动机。世界希望中国加快复工步伐。

塔斯社称，2月10日启动的中国经济“汽车”恰如在零下30摄氏度的天气里开启发动机。为了社会正常运转，中国经济需要升温。

“在返岗复工和防控疫情间取得平衡并不容易”，路透社2月17日评论说，对于今年只剩下10个月的时间而言，让生产要素中的劳动者尽快返岗复工是当前稳经济，尤其是稳就业的现实需要。

“‘疫情防控’和‘资源流动’相结合，对稳定世界经济信心至关重要。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英对本报记者表示，全球供应链环环相扣。随着中国复工复产和物流逐渐畅通，国际贸易将逐渐复苏，慢慢活起来。

“‘造血’和‘输血’互为补充”

为打赢经济保卫战，中国积极施策、多措并举。

新加坡《联合早报》刊文称，2月10日是中国复工第一天。早在2月8日，中国国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制就印发了《关于切实加强疫情科学防控 有序做好企业复工复产工作的通知》。

俄罗斯卫星通讯社报道称，中国发改委将会同有关部门，按照实事求是的原则，区分不同地方的疫情状况，切实处理好疫情防控和复工复产的关系，及时协调解决企业的困难和问题。

《华尔街日报》称，为应对新冠肺炎疫情对国内经济的冲击，中国政府采取了一系列紧急措施，不仅向国内金融系统注入数十亿美元的资金，提高降息预期，还承诺减少行政审批事项和流程。大幅降息有助于改善原本吃紧的企业资产负债状况，并刺激企业增加投资，而减税和政府补贴旨在促进消费和稳定就业。

美联社关注到中国地方政府鼓励复工政策。报道称，在湖北相邻的安徽省，政府对稳价保供作出突出贡献的企业给予最高50万元补助；对符合条件的防疫防护用品生产企业，给予增购设备投资的20%补助，给予工人加班工资和防护费用每人每天200元补贴；对疫情防控期间新增就业岗位的小微企业，按每人1000元标准给予补贴。

与此同时，中国政府高度重视在华外企利益。据新加坡《联合早报》网站报道，2月10日，中国商务部发布一系列大力保障外资企业有序复工复产和保护外商投资的针对性措施。

“政策密度和力度史无前例！”陈凤英表示，国务院、发改委、央行和银监会等中国多部门联合发力，积极的财政政策和宽松的货币政策，让中国市场的流动性更充分，区域协作更方便。

《俄罗斯报》网站报道称，挺身而出应对经济下行压力的不只有政府，还有大型企业，它们向中小企业伸出了援助之手。

“企业‘造血’与政府‘输血’互为补充，唤醒中国经济。”陈凤英表示，很多企业互帮互助，积极自救，运用创新模式，从内部实现转型升级，线上线下的互动性更强。

“对中国经济未来充满信心”

“中国抗击疫情正迎来转机，连续数日被确诊人数下降。在此情形下，人们对中国早日全面复工充满期待”，“中东经济网”撰文称，世界已不堪承受中国继续停工的负担，中国的消费、经济增速和中国作为全球产业链中不可或缺重要一环的地位，在这次疫情中表现得淋漓尽致。

“中国经济完全有信心有能力化险为夷，转危为机。”陈凤英表示，中国已走出疫情恐慌期，正在为有序恢复经济探索新模式。世界卫生组织、国币基金组织、世界银行、亚投行等国际组织都大力支持中国抗击疫情和恢复经济。中国让世界经济看到希望。

“我们看到了曙光！” 德国《每日镜报》报道称，在慕尼黑安全会议上，中国国务委员兼外长王毅展示信心：“新冠肺炎疫情是可控制的”“中国经济和社会能够继续实现稳定、可持续发展”。

比利时安特卫普港副总裁阿诺特表示，疫情在短时间内对中国经济有所影响，但从中长期来看影响不大，疫情过后中国经济将很快反弹，被暂时抑制的消费市场会迸发出更强劲的活力。

西班牙《经济学家报》网站报道称，疫情在中国引发的公共卫生危机，再一次提供了进入新兴市场尤其是中国市场的机会。国际投资者不应错过这些机会。

“中国政府处置疫情的手段及时、有效，虽然短期经济数据会受到疫情的影响，但中国经济长期向好的趋势没有改变。”经济合作与发展组织中国经济政策研究室专家马吉特·莫娜尔表示，当前中国经济的体量更大，抗压能力和韧性也更强。“对于中国经济未来的发展，我始终充满信心，同时也坚信中国必将赢得抗击疫情的最终胜利。”

《俄罗斯报》网站报道称，中国为恢复经济活动而形成“统一战线”，证明国家与社会在动员各方力量、应对全国性危机方面能力超强。很多人相信，中国经济已经走出因新冠肺炎疫情而低迷的谷底。

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