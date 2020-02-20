接回台胞都搞“区别对待”  民进党太卑劣(日月谈)

在日本横滨港停泊的“钻石公主”号邮轮接连出现新冠肺炎患者，台湾流行疫情指挥中心负责人近日表示，台方已准备包机接回滞留在邮轮上的台胞，并承诺“此次乘客无须弱势、疾病优先，会全数统一带回台湾”。

此言一出，台当局的脸就被自己打肿了：前些天台当局百般苛责大陆，称大陆安排在鄂台胞返乡时未坚持台方提出的所谓“弱势优先”原则，故而拒绝接收后续班机。怎么突然画风大变？难道台胞也分三六九等，从不同的国家和地区回来就可以区别对待？民进党当局的“发夹弯”，坐实了他们在台胞因疫情返台的问题上执行“双重标准”。

实际上，在首批由鄂返台的247名台胞中，大陆方面已经考虑了老人、少年儿童和慢性病患者，有98人得到了优先运送。如果按原计划集中运送，最多只需两三天就可以让所有人顺利返台。但民进党当局非要提出所谓“优先名单”。这一名单经过湖北方面比对，其实完全没能真实反映在鄂台胞的需求，既不全面也不公平。整个运送工作反而因拟名单拖延至今。台当局一会儿说防疫“收容能量不足”，一会儿又要求“由华航接运，台方检疫人员全程陪同”，总之是换着法子横生枝节，极力阻挠。

在如何对待“确诊患者”上，台当局的“双重标准”更加严重。前些天面对在鄂台胞返乡一事时，民进党当局称首批返台的台胞出现一个“确诊病例”，并借此指责大陆检疫不力。可是，台湾方面迄今也没提供该“确诊病例”有关具体信息，整个“确诊”过程充满疑点，台当局却至今未作任何解释。

而根据有关消息，“钻石公主”号邮轮上已有2名台湾游客确认被感染，且均为长者。在明确已有台籍患者的情况下，台当局仍表示要将他们全数统一带回台湾。这就叫人百思不得其解了：就算武汉台胞中真有“确诊患者”，难道从日本接回的确诊台胞，传染风险比较低？台方收治起来比较轻松从容？

大陆发生疫情以来，台当局急不可耐地宣布禁止口罩出口，关闭“小三通”，大幅减少“大三通”航点和班次，拒绝大陆配偶子女入境。总之针对大陆的政策能紧缩就紧缩。对日本，台当局表现可就大大不同。如今日本的新冠肺炎感染人数已居全球第二，但在台卫生部门的“旅游疫情建议”中，日本还只是列在最轻微的“第一级”，这一级别可以说几乎无法引起台湾民众的重视，也不会影响两地航班的正常飞行。疫情不如日本严重的新加坡却被列入“第二级”。这不禁让人要问，面对大陆和日本，为何台当局政策尺度相差如此之大？难不成同一株病毒，在大陆就很凶猛，到了日本就变得人畜无害？

这些“双重标准”说明，疫情当前，台当局没有以防疫为最大考量，却时刻充满政治算计。民进党当局根本没有把台胞的利益放在眼里。他们宁可忙着鼓噪所谓台湾参与世卫组织议题，以疫谋“独”，也不愿认真思考如何维护两岸同胞生命安全与共同利益，让台胞早日安心回家。

如今，大陆方面从关心台胞健康福祉和真诚帮助台胞出发，早已做好了运送在鄂台胞返乡的一切安排，这些台胞也在急切期盼和等待。希望民进党当局不要把一己私利凌驾于台胞的利益之上，尽快同意运送安排，让在鄂台胞早日顺利回家，实现亲人团聚。

人心都是肉长的，谁都有家人和父母，都需要亲情和关爱。在两岸共同防疫和维护台胞健康安全福祉的问题上，请台当局将心比心，尽快收起政治考量，收起“双重标准”。

(责编：刘叶婷、燕勐)