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“中国的行动让世界更安全”（望海楼）

李 林  康 朴

2020年02月20日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　2月18日，国家主席习近平在同法国总统马克龙通电话时指出，中方不仅维护中国人民生命安全和身体健康，也对全球公共卫生安全高度负责。

　　中国是一个有担当的国家。一方面，依靠中国人民的万众一心、集中力量办大事的制度优势、强大的物质和技术基础以及丰富的实践经验，中国有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战；另一方面，正是由于中国采取强有力的防控措施，才没有在国际上形成新冠肺炎大规模扩散蔓延。

　　首先，中国及时向国内外发布疫情信息。疫情发生以来，中国科研人员经过日夜攻坚，迅速识别出病原体并与世界卫生组织分享病毒全基因组序列，随后又将基因序列公布在开放式知识库中，供科研人员免费使用，这为国际社会准备测试和诊断工具并采取措施赢得宝贵时间。中方高度重视其他国家疫情进展，通过双边和多边渠道与各方保持密切沟通，加强合作，全力应对。

　　其次，中国有效遏制了疫情大规模扩散。发达城市的每一个社区和偏远乡镇的每一个村落，同步推进疫情防控政策宣传；现代化科技力量与传统手段，因地制宜相得益彰；上至中央下到基层，言出法随、令行禁止。近期，中国疫情防控形势出现积极变化，防控措施取得明显成效：湖北新增确诊病例波动下降，湖北以外新增确诊病例人数15连降——这是在企业陆续复工背景下取得的战绩。

　　此外，团队出境游主动暂停。出境游已经成为中国人热捧的“新年货”，2019年春节中国长假出境游人次约700万之巨。但在疫情之下，中国要求全国旅行社及在线旅游企业暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，有力切断病毒和恐慌情绪向海外蔓延渠道。

　　中国采取的果断有力措施，得到世卫组织及许多国家充分肯定和高度评价。世界卫生组织总干事谭德塞说：“与武汉和湖北相比，世界其他地方仍然更加安全，这就是我所说的中国为我们争取的一个机会窗口。”在他看来，“中国的行动让世界更安全”。法国总统马克龙对中方及时采取有力举措，展示出高度公开透明表示钦佩。英国首相约翰逊对中国采取全面有力措施防控疫情、及时同国际社会分享信息、努力防止疫情在世界蔓延表示高度赞赏。

　　中国是这次疫情防控的第一线。流行性疾病需要各国合力应对。当前疫情防控处于关键阶段。世卫组织从专业角度多次呼吁，所有国家不要过度反应。全球化时代，各国命运紧密相连、休戚与共。唯有携手合作，共同应对，才能创造一个更加和平、安全、繁荣的世界。

　　（作者为本报评论员）

(责编：刘叶婷、燕勐)
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