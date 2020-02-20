王毅：来自朋友的温暖让这个冬天并不寒冷

人民网万象2月19日电（记者孙广勇） 2月19日，国务委员兼外长王毅在万象出席老挝外长沙伦赛举行的中国－东盟特别外长会和澜湄合作第五次外长会晚宴。王毅发表即席致辞。

王毅表示，我们今天相聚在这里具有特殊意义。当前，中国人民正在万众一心抗击新冠肺炎疫情。这场疫情就像是对中国人民的一场突如其来的袭击，传播又如此迅猛，但是我们并没有退缩，更不可能被打倒。在习近平主席亲自指挥下，14亿中国人民团结起来，建立了举国体制，动用了全国资源，展开了一场抗击病毒的总体战和人民战争。

王毅表示，经过艰苦卓绝的努力，形势正在发生变化。湖北武汉仍是疫情的重灾区，但已开始得到有效管控。湖北之外各地情况不断传来令人欣慰的消息。比如，感染病例数量连续15天呈现下降态势，治愈出院人数则不断上升。截至昨天，已有14000多人治愈出院。昨天是具有重要意义的一天，治愈出院人数第一次超过了当天确诊人数。这些具有转折意义的指标说明，这场疫情虽然来势凶猛，但终究是可控的、也是可治的。人类就是在同各种病毒和疫病的斗争中发展起来的，中国也是在不断战胜各种艰难险阻中成长壮大的。我们有信心，也有把握尽早彻底战胜疫情。

王毅表示，病毒是人类共同的敌人，需要国际社会携手应对。面对这场疫情，中国并不是在孤军奋战，而是得到了世界各国的理解和支持。截至目前，已经有160多个国家领导人和30多个国际组织负责人致电致函，表达对中国的坚定支持。

王毅说，中国和东盟山水相连、唇齿相依，就像澜沧江和湄公河一样，本来就是一家人，就是命运共同体。东盟国家的朋友们从一开始就同中国坚定地站在一起。柬埔寨首相洪森先生改变行程，专门对中国进行访问，用行动演绎了患难见真情的故事。泰国总理巴育先生亲自制作视频，传递中泰一家亲的情谊。我们看到，无论是印度尼西亚地方警察，还是马来西亚公众歌手，都在通过不同方式给中国人民加油打气。越南作为东盟轮值主席国发表主席声明，表示全力支持中国抗击疫情，代表了东盟各国的共同心声。老挝外长沙伦赛在很短时间内很好地安排了明天的两场重要会议。菲律宾作为东盟－中国关系协调国，在东盟内部做了大量联络协调工作。所有东盟的朋友们都为明天的会议作出了积极贡献。

王毅表示，来自东盟以及国际社会的这份情谊，让我们增强了战胜疫情的信心，让我们感受到这个冬天并不寒冷，春天即将到来。我相信明天的会议将会取得成功，不仅进一步促进澜湄合作，打造澜湄流域经济发展带，而且将向世界发出中国和东盟携手抗击疫情、维护各国人民身体健康、促进地区卫生安全的明确而坚定的信号。我相信，经过这场疫情的考验，中国同东盟关系以及中国同东盟各国的关系都将得到进一步深化和升华。

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