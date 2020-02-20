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“中国医护人员，真的了不起”

——首例新冠肺炎非洲治愈患者眼中的中国抗疫行动

仲 飞

2020年02月20日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　来自喀麦隆的留学生帕维勒是非洲首例在华确诊新冠肺炎患者，也是目前唯一一例。从1月30日确诊到2月10日治愈出院，12天的难忘经历，让帕维勒感受最深的是——“不论是中国人，还是外国人，只要我们一起全力配合疫情防治工作，世界上所有的疫魔都不可怕。”

　　今年20岁的帕维勒说着一口流利的汉语，中文名字叫董其琛。他在喀麦隆的孔子学院以及温州大学学习了两年中文后，现就读于湖北省荆州市的长江大学农学院。1月份，他与朋友结伴到武汉游玩时，不幸感染上新冠肺炎。“回学校不久，我出现了发烧症状，体温38摄氏度左右。老师非常担心，每隔一两个小时就打电话询问病情。我非常感动。”

　　在荆州市胸科医院确诊后，帕维勒积极配合医护人员接受治疗。“整个过程很有秩序，富有温情。医护人员专业、敬业，定时消毒、测体温、做检查；隔离病房干净整洁，供应一日三餐，有电视可以看。医生告诉我，我恢复得很快，不用担心。老师、同学们每天打电话嘘寒问暖，我自己也能感受到病情日渐好转。”

　　经核酸检测转阴后，2月10日，帕维勒拿到了出院记录，上面密密麻麻地写着病情信息、诊断、医嘱。“当我躺在病床时，我才了解到中国医护人员的工作量有多大、承受的压力有多重。他们的亲友都在担心他们的安危。但是，他们都很勇敢、坚强、团结。中国医护人员，真的了不起！” 帕维勒对中国医护人员充满感谢和敬佩。

　　“你知道吗？我治愈的消息传到了喀麦隆国内，成了热点新闻。喀麦隆驻华使馆还发了公告，我成了‘名人’。”在湖北，来自非洲的留学生有近3000人，其中喀麦隆留学生近70人。亲友们都十分牵挂帕维勒。“远在非洲的亲友们最初也很担心。我向他们反复解释，新冠肺炎可控可治。其实，这次患病我没有感受到太多痛苦。以前在非洲得过的疟疾、伤寒更难熬一些。要相信，最好的医生是自己，最好的良药是笑容。”

　　出院后还在学校公寓里自我隔离的帕维勒，悬着的心早已放了下来。“我们都非常爱中国，一直坚信中国政府。大家一定要保持耐心和乐观，齐心协力应对，疫情终将被打败！”


　　《 人民日报 》（ 2020年02月20日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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