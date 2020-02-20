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阿富汗难民问题国际会议呼吁——

为阿富汗难民提供更多支持

本报驻巴基斯坦记者 丁雪真

2020年02月20日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　由巴基斯坦和联合国难民署共同举办、为期两天的阿富汗难民问题国际会议2月18日在伊斯兰堡闭幕。联合国秘书长古特雷斯在会上表示，阿富汗难民问题是世界上规模最大、最旷日持久的难民问题之一，呼吁国际社会应采取更多行动帮助阿富汗难民。

　　当前阿富汗局势持续动荡，难民问题仍在恶化。据联合国难民署统计，2019年，阿富汗国内有超过40万人因冲突、干旱和其他自然灾害而流离失所。与此同时，只有约8000名阿富汗难民能够回归家园。据联合国统计，阿富汗3500万人口中近1/4曾经背井离乡。当前，全球仍有460万阿富汗人处于流亡状态，其中270万人获得了难民身份，巴基斯坦和伊朗分别收容了140万和100万阿富汗难民。

　　古特雷斯肯定巴基斯坦针对阿富汗难民在信息登记、教育培训和医疗保健方面采取的措施。他表示，国际社会对巴基斯坦和伊朗收容阿富汗难民的支持力度远远不够，呼吁各国采取更多行动分担责任。巴基斯坦总理伊姆兰·汗说，尽管面临经济挑战，巴基斯坦过去数十年里竭尽全力为阿富汗难民提供帮助，国际社会应基于人道主义原则推动改善难民生活。

　　中国驻巴基斯坦大使姚敬在会上表示，中方愿依托中巴阿三方合作平台，实施巴阿边境口岸建设、教育培训、医疗卫生等社会民生项目；帮助提高返乡难民的自力更生能力，使其享有更体面、更有尊严的生活。

　　在阿富汗喀布尔大学任教的法蒂玛是成功返回家乡的阿富汗难民。她对本报记者表示，安全问题仍是当前阿富汗难民返乡最大的顾虑。尽管巴基斯坦、伊朗等阿富汗难民收容国一直在努力推动教育、医疗等难民权益保障工作，但这对收容国和难民本身而言都并非长久之计。

　　联合国认为，解决阿富汗难民困境的主要途径是鼓励难民自愿回国，但前提是难民的人身安全和尊严能够得到保障，阿富汗需要尽快真正实现和平。联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪强调，恢复和平是解决阿富汗难民问题的根本方法，呼吁各方把握住眼下的和平机遇。

　　“我们最期盼的就是有朝一日能够迎来和平，没有人不爱自己的故乡。”已在巴基斯坦生活21年的阿富汗难民代表卡蒂嘉说，对于长时间流亡海外的阿富汗人而言，回归故乡并非易事，“语言、文化、食物，过去适应的一切都会改变。回去意味着重新开始”。

　　（本报伊斯兰堡2月19日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月20日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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