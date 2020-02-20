菲美关系裂痕加深（国际视点）

核心阅读

菲律宾最近宣布终止与美国的《访问部队协议》，这一决定被外界普遍视为对菲美两国同盟关系的重大打击，折射出双边关系日益加深的裂痕。在《访问部队协议》终止后，菲美间另外两个军事协议也可能面临窘境。

菲律宾近日向美国发出书面通知，宣布终止与美国签署的《访问部队协议》。这将让美国在菲律宾驻军失去合法性与正当性。按照双方约定，如要终止《访问部队协议》，任何一方应以书面形式通过外交渠道通知另一方，自通知之日起180天之后，该条约自动终止。分析认为，终止《访问部队协议》势必对菲美关系产生重大影响，目前菲律宾已完成废约的第一步，今后180天内美国如何应对值得关注。

菲律宾——

终止协议“方向正确且早该如此”

菲律宾外长洛钦日前表示，按照菲总统杜特尔特的指示，菲方决定终止菲美《访问部队协议》。美国驻菲使馆相关负责人已经收到了菲律宾方面关于决定终止该协议的外交照会。

菲律宾总统发言人萨尔瓦多·帕内洛引用杜特尔特的话说，菲律宾需要加强独立自主的防卫力量，而不是在国家安全方面依赖于其他国家。帕内洛表示，终止协议经过了慎重考虑，“方向正确且早该如此”，符合现政府一贯奉行的独立自主外交政策。同时，杜特尔特总统不会对美国挽救该协议的提议感兴趣，也不会接受任何访美邀请。

今年1月，美国政府以“侵犯人权”为由吊销了菲律宾参议员、菲律宾前国家警察总监罗纳德·德拉罗萨的赴美签证。对此，杜特尔特警告称，如果美国不改变其干涉政策，菲方将终止《访问部队协议》。

《访问部队协议》可谓菲美同盟的晴雨表，而菲美关系在美国的亚太战略中占有重要地位。菲国内一直有强烈呼声，要求废除这一驻菲美军的“保护伞”。杜特尔特也多次抱怨，该协议是“不平等条约”，对菲“毫无益处”，而且美国利用该协议从事间谍活动和核武器储存等秘密行动，危害菲国家安全。

“《访问部队协议》让美军不受当地法律的约束。”菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯对本报记者表示，美军的离开将让菲律宾摆脱数百年来外国驻军的历史，“菲律宾将赢得世界的尊重和钦佩”。这一决定展示了菲律宾维护主权的坚定意志，同时也将深刻影响美国在亚太地区的活动。

菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳本月13日发表声明称，虽然今年预定的菲美军演将照常举行，但《访问部队协议》正式失效后，菲律宾将停止与美国的军演。

美国——

菲方决定是“不幸的”且“方向错误”

菲律宾与美国在安全领域有三项重要协议：《访问部队协议》《共同防御条约》《加强防务合作协议》。《访问部队协议》于1998年签署，规定了美军和军事装备进入菲律宾的条件、范围以及联合军演等内容。分析认为，终止《访问部队协议》，将让另外两个协议难以执行，势必令菲美同盟基础产生动摇。

针对菲方决定终止《访问部队协议》，美国总统特朗普表示，他对菲律宾这一决定“并不是很介意”，称这还能节约美方经费。但美国舆论认为，美方官员实际上认为此事非同小可，会对美菲同盟产生巨大的消极影响。

美国驻菲律宾大使馆第一时间表示，这将“对美菲同盟关系产生严重影响”，美国将谨慎考虑如何以最好方式推进双方共同利益。美国国防部长埃斯珀说，菲方决定是“不幸的”且“方向错误”，美方将对此进行仔细研判，并在未来180天内想办法解决。

美国助理国务卿库珀认为，一旦该协议终止，超过300项美菲军事合作项目将受影响。美军在菲律宾的港口、陆地或空中进行交流、演习、联合训练，均需要这一机制。

美国印度太平洋司令部司令菲利普·戴维森近日表示，亚太地区仅有少数国家与美国有此类协议。他希望菲律宾撤销这一决定，并要求美国国务院能与菲律宾进行谈判，“找到解决办法，让这一协议继续生效”。

美国陆军部长瑞安·麦卡锡承认，如果协议终止，美军可能需要在西太平洋重新部署，因此应在协议终止前通过外交途径找出解决办法。

舆论——

菲美同盟将不可避免地受到冲击

舆论认为，这一事件仅是菲美关系渐行渐远的一个缩影。自2016年就任总统以来，杜特尔特一改前任“高调亲美”政策，奉行独立自主的外交政策，将注意力转移到国内治理和建设上，在许多场合批评美国霸权行径。而美国则不断指责菲律宾扫毒战“践踏法律”“侵犯人权”。杜特尔特多次谴责美国粗暴干预菲内政，尤其是对菲禁毒事业指手画脚。菲美关系持续陷入低谷。

美国天主教大学亚洲研究中心主任安德鲁·杨对本报记者表示，美菲同盟关系的裂痕由来已久。此次菲方的决定“将动摇美菲同盟关系的基础”。

美国媒体认为，终止《访问部队协议》，将让美军在菲律宾的行动没有任何法律依据，另外两份美菲安全合作协议也失去了支撑。《华尔街日报》报道说，虽然这并不意味着美菲同盟的结束，但将让美菲联合军演、情报共享变得更加困难。

菲律宾学者理查德·海达里安认为，这是对菲美关系的重大打击，“可能会结束菲美同盟关系”。新加坡国际事务研究所高级研究学者胡逸山表示，这折射出双方日益加深的信任裂痕，菲美同盟将不可避免地受到冲击，也将使得两国关系在未来更加复杂化。

美国《外交官》杂志认为，美菲同盟面临“实际威胁”。这将是冷战后美国在亚洲受到的“最大打击”，会进一步加剧人们对美国“印太战略”、美国与亚洲盟友关系的怀疑。美国《国家利益》杂志报道说，鉴于菲律宾的战略位置十分重要，这可能会波及整个东南亚。

泰国正大管理学院校长助理洪风认为，美国经常以“人权”为由粗暴干涉菲内政，菲律宾一直希望摆脱美国的操控，菲美关系将不可避免地走向冷淡。同样的问题也存在于东盟其他国家，“这件事情不是结束”。

（本报华盛顿、曼谷2月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 17 版）

(责编：岳弘彬)