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“和中国一道抗击疫情”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻韩国记者  马  菲

2020年02月20日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　“盼望中国早日战胜新冠肺炎疫情。这点钱多多少少是我的一点儿心意。”在武汉大学就读的韩国留学生车妍柱日前写信给中国驻韩国大使馆，并附上30万韩元（1元人民币约合170韩元）捐款支票。首尔市民金善玉夫妇给中国驻韩国大使馆寄来口罩，“希望能给武汉市民一点小小的帮助。”

　　连日来，这样的感人故事在韩国几乎每天发生。“中国的困难就是我们的困难。”韩国总统文在寅的话道出了许多韩国民众的心声。

　　新冠肺炎疫情发生后，韩国政府、企业和各界人士以各种方式积极向中国提供帮助和支持。很多普通民众通过中国驻韩国大使馆捐款，其中多笔捐款都未留下姓名，希望支持和鼓励中国人民早日战胜疫情。为此，中国驻韩国大使馆设立抗击疫情专用捐款账户。

　　韩国和平与民生问题研究所所长禹守根日前联系本报记者，询问捐款渠道。“我在社交媒体平台上号召大家支持中国，两天时间就有许多人积极响应。捐款总额不算多，却是大家一点一滴凑起来的。捐款人有学生、上班族以及家庭主妇等，他们都希望向中国人民传达韩国普通百姓的支持和友好情谊。”他表示：“国际社会需要加强合作，和中国一道抗击疫情。中国一定能够打赢这场战争！”

　　曾获得“汉语桥”世界大学生中文比赛总冠军的孙志旿一直关注疫情防控信息。为了让韩国民众了解真实情况，她将相关新闻视频用韩语配音后，发布在自己的社交媒体账号上。孙志旿说：“我希望尽己所能做一些小事，为中国尽快战胜疫情助一臂之力。希望中国人民能尽快恢复正常生活。”

　　亲望亲好，邻望邻好。韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐向记者发来信息，表达自己在特殊时刻对中国的坚定支持：“我在深圳快一个月了，在中国人民正经历困难的时候，我愿与中国人民在一起。”他表示，中国政府采取的措施切实有力，中国拥有先进的医疗和科技水平，“战胜疫情的中国一定会变得更加强大”。

　　（本报首尔2月19日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月20日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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