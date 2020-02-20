守护文明精神的特殊战斗（和音）

以科学、理性战胜未知和恐惧，以相互尊重、平等相待、开放包容的态度对待彼此，这应是一种文明自觉，这也是构建人类命运共同体的应有之义

新冠肺炎疫情突然来袭，守卫人类共同命运的抗疫行动随之而起。这不只是一场疫情防控阻击战，也是一场守护人类文明精神的特殊战斗。人们日益认识到，疫情不仅在考验人类的科学认知能力、维护健康能力，而且在拷问人类文明，是否有足够的力量在危难时刻为所有人遮风挡雨。

战胜一种未知远多于已知的新型病毒，需要应对多大挑战，跨越多少障碍，不言而喻。显然，探寻治疗之策需要攻关，匡正种种邪谬之说，让理性战胜恐慌同样刻不容缓。尤其需要警惕的是，形形色色的失实信息四处传播，见不得阳光的阴谋论在社交媒体上泛出恶臭，一些针对亚裔的歧视性言行发出了危险信号。是让因疫情而起的恐慌和歧视肆虐，还是让相互尊重、平等相待、开放包容的文明之光更加闪耀？事关人类共同命运，回答必然是明确的。

联合国、世界卫生组织等国际组织发出要团结、不要污名化的呼吁，各国政要作出“我们不能让恐慌像病毒一样感染我们”“疾病不分种族和国籍，人非病毒，排外主义才是”的回应，各国民众纷纷表示站在中国人民一边。环顾世界，放眼涌动的暖流，感知人性之光，人们足以欣慰地得出结论：当今世界的主流向善而生，接纳“和羹之美，在于合异；上下之益，在能相济”的大义。

面对种种因疫情而起的谣言、阴谋论和歧视言行，“单点突破式”的澄清与批驳是容易的。毕竟，一切谣言在缜密的科学论证面前都不堪一击，一切阴谋论都有难以掩盖的明显破绽，一切歧视性做法都为人类文明所不容。然而，恰如阻击疫情传播难在不留死角，应对伴随疫情而至的文明挑战，最重要的是要让全世界、全社会最大限度地建立起秉持科学态度，坚守文明精神的自觉。要做到这一点，需要各国政府、国际组织、社会机构、公众人物都勇于站出来积极发挥正面作用。

知者不惑。阻断失实信息、有害信息传播，关键在于扩大科学信息、有效信息供给。在应对疫情的过程中，中国政府坚持多层次、高密度发布权威信息，切实帮助公众稳定情绪，并及时向国际社会通报疫情信息，赢得世界的普遍认同和赞赏。世卫组织指出，中方始终坚持公开透明原则，及时发布信息，快速识别病毒并分享基因序列，采取果断有力措施控制疫情传播，体现的不仅是对本国人民生命健康的高度负责，更是对全球疾病防控的大力支持。可以说，这些负责任做法最大程度上减少了恐慌和歧视，正是人类文明精神的体现。

面对疫情带来的文明拷问，无论国家还是个人，都要交出答卷。我们相信人类必胜，文明必胜。“我们需要作出选择。我们能够携手并肩对付一个共同且危险的敌人吗？还是我们任由恐惧、怀疑和非理性左右，四分五裂？”世卫组织总干事谭德塞日前在慕尼黑安全会议上的发问值得思考。以科学、理性战胜未知和恐惧，以相互尊重、平等相待、开放包容的态度对待彼此，这应是一种文明自觉，这也是构建人类命运共同体的应有之义。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 03 版）

(责编：岳弘彬)