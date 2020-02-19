旅蒙古国华侨捐款支持祖国防控疫情

人民网乌兰巴托2月19日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿19日会见旅蒙古国华侨协会会长白双占一行，并接受捐款。驻蒙古使馆政务参赞李雁军、警务联络官吉雅，侨协常委等在座。

柴文睿首先对旅蒙华侨协会募捐善举表示感谢，并详细了解在蒙华侨的生活和工作情况。他说，我在蒙古国工作将近30多年，对旅蒙华侨很熟悉，很亲切，也很有感情。多年以来旅蒙华侨对增进中蒙关系发展，深化双方民间互通做了很多工作，取得了明显成效。

柴文睿介绍了国内防控新冠肺炎疫情积极有效的措施和成效，并详细阐述了中国政府和人民面对疫情突袭，所表现出来的快速反应、高效组织、全员调动和开放、透明的合作态度在国际上是罕见的，这充分体现了我们有中国共产党的领导和中国特色社会主义制度等优势。全国人民团结一心、众志成城必定能打赢这场疫情防疫战。

白双占会长表示，为了表达对祖国的爱，支持国内抗击新冠疫情，我们号召全体华侨行动起来，积极募捐，共度难关。感谢柴大使和中国驻蒙古使馆多年来对旅蒙华侨群体的关心与支持，并坚信在党和政府的领导下疫情防控战必将取得彻底胜利。

最后柴大使表示，希望旅蒙华侨通过与蒙古民众友好相处，加强与蒙古民间沟通与交流，传播好中蒙友谊，讲好中国故事。

此前，旅蒙古国华侨协会积极响应中国侨联号召，代表全体旅蒙华侨向中国华侨公益基金会捐款1200万图格里克(约合3万余元人民币)。旅蒙华侨蒙中友谊学校为响应中国华文教育基金会号召，学校捐款3万元人民币，教职工个人捐款518万图格里克(约合人民币13130元)。

(责编：刘洁妍、杨牧)