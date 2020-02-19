原标题：隔离期届满 “钻石公主”号疫情防控仍有问号

新华社北京2月19日电 （全球热点）隔离期届满 “钻石公主”号疫情防控仍有问号

新华社记者

“钻石公主”号邮轮乘客结束14天观察期后，以老年人为主的首批约500名乘客19日开始下船。全部乘客下船工作预计持续至21日。

围绕“钻石公主”号疫情的担忧是否就此消退？日本政府强化防疫工作还面临哪些挑战？

【新闻事实】

“钻石公主”号邮轮上人员19日隔离期满，新型冠状病毒的最新检测结果为阴性且没有发热症状者陆续获准下船。如果和确诊感染者同一个房间，即使检测结果为阴性，也要从感染者离开房间起继续在船上隔离14天。

截至18日，邮轮上还有大约3100名乘客及船员。

新华社记者在现场看到，在邮轮停靠的码头，不少黄色大巴和出租车正等候下船乘客，还有穿着白色防护服的工作人员。一些乘客拉着行李箱下船，有两人下船后步行离开码头回家，一些乘客乘出租车或私家车离开。

大部分日本乘客将坐巴士前往交通枢纽站，然后搭乘公共交通工具回家。外国乘客将根据包机时间分批集中下船。

日本厚生劳动大臣加藤胜信说，下船日本公民不必隔离，政府会给他们发一张健康卡，如果以后出现症状由当地相关部门跟进。

据中国驻日本大使馆消息，“钻石公主”号上的乘客19日起开始分批下船。在中央政府的统筹下，经中国驻日本大使馆、外交部驻香港公署、香港特别行政区政府有关部门紧密协调，特区政府将派包机撤离中国乘客前往香港。首架包机将于20日凌晨1时45分从东京羽田机场起飞。

此外，有关各方也陆续启动撤侨工作。美国、澳大利亚、加拿大、意大利等国也表示采取包机方式接回本国公民。

【深度分析】

邮轮隔离虽然暂告一段落，但对于疫情扩散的探究仍在继续，外界关注三大问题。

第一，疫情为何在邮轮上集中暴发？

世卫组织卫生紧急项目主管迈克尔·瑞安解释，一些传染病“有时在特定环境中能更高效地传播”，邮轮尤其便于加速病毒传播。一些专家认为，“钻石公主”号自身隔离措施不太严格，日本卫生官员协助船上隔离核查时也遭感染。世卫组织前西太平洋地区主任尾身茂指出，船上工作人员“同吃同住，这是隔离开始后一些人感染病毒的原因”。

第二，日本政府应对是否合理妥善？

一些媒体和专家质疑日本对邮轮实施全员留船隔离的做法不妥，可能助长病毒在邮轮上的传播。对此，日本内阁官房长官菅义伟认为举措“恰当”。

日本环境感染学会调查小组组长樱井滋登上邮轮调查后认为，从预防日本国内疫情扩散角度来看，“在陆上没有足以容纳多人的大型检疫设施的情况下，（把3700多人留在船上）是恰当举措”。

《日本经济新闻》认为，“钻石公主”号属于英国籍，应承担防控疫情义务的是英国。日本政府“本来可以拒绝邮轮靠岸”，考虑到不少乘客是日本人而作出同意靠岸的决定，还为其他国家接回公民提供协助。

第三，后续疫情防控存在哪些挑战？

日本政府近期不断强化疫情防控力度。截至19日，日本政府已发布新冠肺炎就诊指南，协调医疗资源；厚生劳动省已通知地方行政机构，对幼儿园、托儿所等场所提出应对预案，要求在必要情况下关闭场所；大阪、神奈川等地方政府陆续要求中止或延期举办各类公共活动。

日本国会及部分地方议会考虑补充预算案，用于抗击新冠肺炎。菅义伟19日表示，日本还考虑建立应对传染病的国际协作机制。

综合媒体及专家观点，当前关注焦点应从边境管控转移至避免病毒在社区内传播，继续跟进邮轮乘客的后续健康至关重要。

日媒报道，日本全国目前有收治传染病病患相关配置的病床大约1800张，应对当前确诊病患尚有富余。一旦疫情持续扩散，医疗系统可能难以负担，有必要预先提高收治能力。此外，日本人口老龄化严重也是疫情应对的严峻挑战。老人抵抗力较低，属于最易因感染病毒而出现并发症的群体。

【背景链接】

“钻石公主”号1月20日从横滨启程后，途经多地，于2月4日抵达横滨，结束全部航程。抵达横滨后，日本政府对船上人员陆续进行病毒检测，并规定邮轮上除确诊感染者外的所有人自2月5日起隔离14天。

“钻石公主”号邮轮有乘客及船员约3700人。乘客来自多个国家及地区，大部分为日本人，超半数以上乘客为70岁以上老人。

截至19日，所有乘客和船员中，被确诊感染的共621人。（参与记者：华义、姜俏梅、邓敏、海洋、刘秀玲、沈敏；编辑：徐超）

(责编：刘洁妍、杨牧)