原标题：阿富汗：大选结果引争议 和平和解蒙阴影

新华社喀布尔2月19日电（国际观察）阿富汗：大选结果引争议 和平和解蒙阴影

新华社记者陈鑫 邹德路

阿富汗独立选举委员会18日宣布去年9月总统选举的最终结果，现任总统阿什拉夫·加尼正式当选新一届总统。

分析人士指出，阿富汗总统选举最终结果经历4个多月时间终于出炉，但这一结果在阿国内引发争议和政治对立，给未来阿富汗政府的组成、和平和解的推进蒙上新的阴影。

迟来的结果

阿独立选举委员会主席努里斯塔尼18日在首都喀布尔宣布，加尼获得50.64%的选票，现政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉获得39.52%的选票。按照阿富汗选举法，如果总统选举候选人获得超过50%的选票则直接胜出。

此次阿总统选举可谓一波三折，最初定于去年4月举行，后来推迟到7月，最后又被推迟到9月。在该国940万登记选民中，只有不到200万人参与了投票。

选举结果的公布也是一拖再拖，两度被推迟。直到去年12月初步计票结果才揭晓，而最终结果更是至今才宣布。

阿卜杜拉在初步计票结果公布后就曾表示拒绝承认计票结果。18日最终结果公布后，阿卜杜拉再次宣布拒绝承认选举结果，并称将成立一个“包容性”政府。

对立的重现

此次总统选举结果反映了阿富汗的民族分歧。阿富汗黎明电视台在选举开始前指出，普什图族普遍支持加尼，阿卜杜拉主要获得塔吉克族和哈扎拉族选民的青睐。从独立选举委员会公布的选票分布图看，这一预测成了事实。

阿富汗政治分析师达乌德·努里对新华社记者说，由于加尼仅仅获得刚过半数的选票，且主要对手阿卜杜拉还不接受选举结果，因此加尼恐怕难以顺利掌控局面。联合阿卜杜拉势力共同组建政府虽然是较为简单的方案，但加尼此前排除了这一可能性。

加尼与阿卜杜拉在2014年大选后就曾因选举结果发生分歧，引发政治危机，最后在美国的调解下才接受了加尼任总统、新设政府首席执行官一职由阿卜杜拉出任的分权方案。此次大选结果公布后双方再次对立，让许多人担心阿富汗将陷入新的危机。

阿国家安全局前局长拉赫马图拉·纳比勒在选举结果公布后说，这一结果将成为阿富汗新的安全、政治和经济危机的开端。努里也认为，选举结果加剧了阿富汗公众的安全担忧，人们担心各方势力会因不满选举结果而发生冲突。

堪忧的前景

除了阿富汗政府内部的对立，反政府武装塔利班对总统选举结果的态度也令阿富汗未来局势蒙上阴影。

塔利班目前势力范围覆盖超过阿富汗一半国土，阿富汗要实现和平和解无法绕开塔利班。美国与塔利班2018年10月开始和谈，本月14日就“减少暴力活动”达成协议，这被认为是双方签署和平协议前的“第一阶段协议”。双方有望于本月底正式签署和平协议。

塔利班在去年9月总统选举前就一直反对进行选举。最终计票结果公布后，塔利班发表声明称，此次选举是一次“虚假”和“伪造”的选举，没有合法基础，该组织拒绝承认选举结果。声明还说，考虑到阿富汗问题的敏感性，宣布加尼当选新一届总统是与当下的和平进程相冲突的。

此间分析人士指出，美国和塔利班如能在月底签署和平协议，无疑将为阿国内各方举行谈判铺平道路。但塔利班始终不承认阿富汗政府的合法性，拒绝与其直接谈判，提出任何政府成员只能以普通公民身份参加阿人内部对话。这本就让对话前景堪忧，如今塔利班又拒绝承认总统选举结果，更让和平和解蒙上阴影。努里直言，选举结果公布后阿富汗和平进程可能陷入新的僵局。

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