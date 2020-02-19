莫斯科柴可夫斯基音乐学院举办音乐会为中国战“疫”加油

人民网莫斯科2月19日电 （记者张光政）当地时间2月18日晚，莫斯科柴可夫斯基音乐学院交响乐团举办音乐会，献给正在同新型冠状病毒感染的肺炎疫情作斗争的中国人民，特别是在战“疫”一线的医护人员。演奏的曲目包括中国歌曲《我的祖国》、俄罗斯歌曲《喀秋莎》等。

莫斯科柴可夫斯基音乐学院院长亚历山大·索科洛夫指出，去年，中俄两国共同庆祝了建交70周年。这些年来，两国在音乐和文化领域的合作取得了诸多成果。现在，在莫斯科柴可夫斯基音乐学院学习的外国留学生中，中国留学生占很大比例。该音乐学院同中国高校、音乐学院保持着积极的联系，在中国的“朋友圈”不断扩大。该音乐学院的乐团、合唱团经常在中国巡演。近三年来，莫斯科柴可夫斯基音乐学院交响乐团在中国一些大城市举办了不下30场音乐会。索科洛夫说：“我们之间的往来有着悠久的传统，也有着广阔的前景，这让我们感到欣慰。现在，你们遇到了困难，我们与你们同在。希望你们能够克服所有这些困难，双方能够继续开展愉快的合作。”

演出结束后，莫斯科柴可夫斯基音乐学院交响乐团指挥、副教授维亚切斯拉夫·瓦列耶夫说:“我们至今还记得在武汉的巡演，我们演出的音乐厅非常好，特别是今年1月10日在武汉举行的音乐会的演出场地让我们印象深刻，那是世界上最好的音乐厅之一。我们不仅想分享我们的音乐传统，还愿意分享俄罗斯民族乐观的精神、昂扬向上的力量。”

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