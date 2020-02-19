法国驻华大使：对中国最终取得抗疫胜利充满信心

中国国家主席习近平2月18日下午应约同法国总统马克龙通电话。马克龙再次对中国政府和中国人民团结一心抗击疫情表达声援，对中方及时采取有力举措，展示出高度公开透明表示钦佩。

面对这次新冠肺炎疫情的挑战，我们与中国人民站在一起，并对中国人民在此次疫情中表现出的沉着和勇气致以敬意。当前形势非同寻常，中国政府面临诸多挑战，在此背景下需采取必要措施，我们对此表示理解。我十分钦佩中方举国上下开展的动员，尤其是在武汉以及各地动员起来的医护人员，他们做出了极其杰出的工作。

我们注意到，自2019年12月31日，中国向世界卫生组织通报武汉市发现不明原因肺炎病例以来，世界卫生组织总干事对同中国就抗击疫情开展的交流合作给予了积极评价。2020年1月31日，世界卫生组织宣布将疫情列为国际关注的突发公共卫生事件，此举将促进国际社会更好地协调应对。法国愿同中国以及国际社会进一步加强合作，抗击疫情。

毋庸置疑，任何歧视行为均是不可接受的。法国选择秉持负责任的态度，严格遵循世界卫生组织的建议。无论是在欧盟内部，还是面对其他的伙伴国家，法国都积极主张这一立场。

病毒无国界，我们必须团结互助。科学合作的不断丰富来自于大家的贡献。法国医学研究界已经动员起来，积极寻找治疗方法，并更好地了解病毒以便尽快扑灭疫情。世界卫生组织的使命是引领国际社会应对卫生危机。《国际卫生条例》（2005年）提供的框架已经彰显出效力，并要求进一步加强现有架构。

绝对贫困的消除和中国经济取得的成就一样，十分令人钦佩。如今中方重视加大生态环境建设，以保障人民生活质量并维护气候、生物多样性和健康等全球公共利益，我们对此表示赞赏。法国企业十分愿意为这些转变做出贡献。短期来看，疫情无疑会对中国以及全球的经济增长造成影响，但我们相信中国经济将重回增长轨道。中国经济的强劲发展既符合中国的利益，也符合其伙伴国家的利益。

（作者为法国驻华大使，人民网记者李琰采访整理）

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