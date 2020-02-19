外交部：即日起，吊销《华尔街日报》三名驻京记者的记者证

人民网讯 据外交部网站消息，2月19日，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

有记者问：上周，外交部发言人就《华尔街日报》发表辱华文章要求《华尔街日报》公开正式道歉并查处相关责任人，请问《华尔街日报》是否已就中方要求做出回应？

耿爽：2月3日，《华尔街日报》刊发美国巴德学院教授米德（Walter Russell Mead）撰写的评论文章。该文诋毁中国政府和中国人民抗击疫情的努力，报社编辑还为文章加上了《中国是真正的“亚洲病夫”》这种带有种族歧视色彩的耸人听闻标题，引起中国人民的极大愤慨和国际社会广泛谴责。

中方已就此多次向《华尔街日报》提出严正交涉，阐明中方的严正立场，要求《华尔街日报》认识到错误的严重性，公开正式道歉并查处相关责任人，同时保留对该报采取进一步措施的权利。

但遗憾的是，《华尔街日报》迄今仍在推诿、搪塞，既未公开正式道歉，也未查处相关责任人。

中方依法依规处理外国记者事务。对于发表种族歧视言论、恶意抹黑攻击中国的媒体，中国人民不欢迎。鉴此，中方决定从即日起，吊销《华尔街日报》三名驻京记者的记者证。

中方将继续按照国际惯例，依法为各国记者在华采访提供支持和便利。

全文如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月18日0—24时，中国境内新增治愈出院病例1824例。截至2月18日24时，中国境内累计治愈出院病例14376例。

2月18日0—24时，全国除湖北以外地区新增确诊病例56例，连续第15天呈下降态势。

问：据报道，上海美国商会对109家在华制造业企业的调查显示，近半数企业表示工厂停工影响全球供应链，三分之一企业考虑将有关业务转移至中国境外。中方对此有何评论？是否担心疫情影响外资企业对中国经济的信心？

答：关于新冠肺炎疫情对中国经济的影响，国家发展改革委、商务部等部门的负责人近日多次介绍情况。我此前在记者会上也作出过回应。

总的看，疫情对中国经济的影响是阶段性、暂时性的，中国政府在提振经济方面有足够的政策空间和回旋余地，中国经济长期向好的趋势不会改变。我们有信心完成既定的经济社会发展目标任务。

当前，中方采取的疫情防控措施正在取得成效，与此同时，我们也在积极支持和推动各类企事业单位复工复产，这其中就包括外资企业。中方有关部门正在有针对性地协调解决外资企业在投资、生产、经营中遇到的实际问题，最大程度减少疫情影响。据我了解，一些具备条件的外资企业已经开始陆续复工复产。

我要特别指出，近期，包括美国企业在内的许多外资企业表示，相信中国一定能很快战胜困难，继续保持经济健康稳定发展。疫情没有影响他们在中国投资经营的决心和信心。美国知名制造企业霍尼韦尔中国公司负责人表示，公司在中国的21家工厂已有18家全面复工，另外3家部分复工。美国大型汽车制造企业福特中国公司负责人表示，中国庞大的市场刚性需求还在，福特对中国未来发展信心满满。上述这些美国企业的表态很有代表性，我们对外资企业给予中国抗疫斗争的理解与支持表示感谢，对他们看好中国经济发展前景的信心表示赞赏。

我想再次强调，中国经济与世界经济已高度融合，中国经济面临的挑战就是世界经济面临的挑战。疫情当前，帮助中国就是帮助世界。当务之急，国际社会应当团结协作共同战胜疫情，尽快恢复国家间的正常交往与合作，为国际经贸活动的正常开展和世界经济稳定增长提供有力支撑，创造便利条件。

问：美国周二将俄罗斯能源公司Rosneft设在瑞士的一家贸易公司列入制裁清单，称其规避美限制措施开展对委内瑞拉的出口业务，美方还要求与其有商业往来的国家和公司在90天内断绝和该公司的业务联系。中方对此有何评论？是否会与该公司切断联系？

答：中方一贯主张，国与国交往要遵守国际法和国际关系基本准则。我们反对干涉别国内政，也一贯反对单边制裁和所谓的“长臂管辖”。我们主张根据联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则协商解决分歧，坚持通过对话协商解决委内瑞拉问题。

问：美国委内瑞拉事务特别代表艾布拉姆斯周二对记者表示，美方建议印度和中国不要从委内瑞拉购买石油，美方会继续敦促支持委政权的国家减少此类行为。中方对此有何评论？

答：中方在委内瑞拉问题上的立场是一贯和明确的。我们始终坚持维护联合国宪章和国际关系基本准则，主张在国际法框架内，遵照委宪法和法律和平解决，反对单边制裁和所谓的“长臂管辖”。

中委合作始终遵循平等互利、合作共赢和商业化原则开展，合法合规，利国利民，理应受到尊重和保护。无论委局势如何变化，中委合作都将继续开展。希望美方正视现实，停止滥用制裁等强制手段，与各方一道共同寻求委问题政治解决方案，助委重回正常发展轨道。

问：为应对新冠肺炎疫情扩散风险，俄罗斯从2月20日起，将临时禁止部分中国公民入境。中方对此有何评论？

答：关于上述针对新冠肺炎疫情采取的防控举措，俄方已通过外交渠道提前通报中方。俄方强调，俄方坚定支持中方抗击疫情，也坚信中方会打赢这场抗疫阻击战，但出于本国防控疫情的需要，采取了一些限制性措施，而且是临时性举措，这并非要全面禁止两国人员往来，一旦疫情好转，就将予以调整乃至取消。此外，针对因上述限制受到影响的群体，比如无法按时赴俄返校的留学生，俄方将采取远程网络教学、课程计划总量不变等一系列措施。

俄罗斯同中国互为最大邻国。我们高度关注俄方针对疫情采取的一系列措施。同时我们也注意到，俄方就中方抗击疫情多次表达支持，提供了许多帮助。中俄是新时代全面战略协作伙伴。我们期待并相信，包括俄罗斯在内的国际社会将继续给予中方坚定支持，客观理性看待疫情形势，尽早调整相关限制措施，确保人员往来和各领域合作不受影响。

问：美国国务院宣布将5家中国媒体作为外国使团列管，他们今后需要根据相关规定处理在美境内的人员和不动产事宜。美官员称，这5家媒体隶属于中国政府并受后者控制，因此需将其作为外国使团列管。中方对此有何回应？

答：我们对美方错误做法表示强烈不满和坚决反对。

媒体是各国人民加强沟通、增进理解的重要桥梁和纽带。长期以来，中国媒体驻美机构秉持客观、公正、真实、准确的原则开展新闻报道，为增进中美两国人民之间的了解和沟通，推动两国人文交流发挥了积极作用。

美方一贯标榜新闻自由，却对中国媒体在美机构正常运作进行干扰、横加阻挠，毫无道理，不可接受。我们敦促美方摘下意识形态有色眼镜，摒弃冷战零和博弈思维，停止采取损害中美互信与合作的错误举措。

我们保留对此事作出进一步反应的权利。

问：美国宣布将5家中国媒体作为外国使团列管，中方是否会采取报复措施？

答：我刚才已经说过，我们敦促美方立即停止错误做法，同时也保留对此事作出进一步反应的权利。

问：美国驻华使馆8日发布微博称，美国国务卿宣布拨款1亿美元支持中国抗击新冠肺炎疫情。此后，美国务院发布消息称，美政府将直接或通过多边组织向中国和其他受影响国家提供最多1亿美元的资金援助。请问截至目前，美国官方就新冠肺炎疫情向中国提供了哪些帮助？

答：防疫无国界。我们欢迎和感谢来自包括美国在内的国际社会的援助。

据我了解，日前美国国务院协调组织相关机构向湖北提供了16吨各类疫情防控物资，包括口罩、防护服、制氧机等。

美国务院宣布将向中国和其他国家提供最多1亿美元的防疫援助，我们希望有关援助能为抗击疫情及早发挥作用。

问：上周，外交部发言人就《华尔街日报》发表辱华文章要求《华尔街日报》公开正式道歉并查处相关责任人，请问《华尔街日报》是否已就中方要求做出回应？

答：2月3日，《华尔街日报》刊发美国巴德学院教授米德（Walter Russell Mead）撰写的评论文章。该文诋毁中国政府和中国人民抗击疫情的努力，报社编辑还为文章加上了《中国是真正的“亚洲病夫”》这种带有种族歧视色彩的耸人听闻标题，引起中国人民的极大愤慨和国际社会广泛谴责。

中方已就此多次向《华尔街日报》提出严正交涉，阐明中方的严正立场，要求《华尔街日报》认识到错误的严重性，公开正式道歉并查处相关责任人，同时保留对该报采取进一步措施的权利。

但遗憾的是，《华尔街日报》迄今仍在推诿、搪塞，既未公开正式道歉，也未查处相关责任人。

中方依法依规处理外国记者事务。对于发表种族歧视言论、恶意抹黑攻击中国的媒体，中国人民不欢迎。鉴此，中方决定从即日起，吊销《华尔街日报》三名驻京记者的记者证。

中方将继续按照国际惯例，依法为各国记者在华采访提供支持和便利。

问：某人权团体18日在华盛顿举行记者会时，公开了有关涉疆“内部文件”，记录了教培中心部分人员信息，包括被收押原因等。该团体要求中国政府停止此类政策。该文件是否真实存在？中方对此有何评论？

答：我愿作三点回复：

第一，涉疆问题不是宗教、民族、人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。新疆地方政府依法采取的反恐和去极端化措施确保了新疆三年来未发生一起恐怖袭击事件。有关措施得到了2500万新疆各族人民普遍支持，得到了包括穆斯林国家在内的国际社会积极评价，也为全球反恐事业作出了积极贡献。

第二，中国政府依法保护包括新疆维吾尔族等各少数民族在内的中国公民宗教信仰自由。中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林；新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。这些信息都可以在中国政府自2015年以来发布的7本涉及新疆的白皮书中找到。

第三，新疆事务纯属中国内政，我们不允许外部势力借涉疆问题干涉中国内政。个别组织和媒体企图通过所谓爆料诬蔑抹黑中国新疆反恐和去极端化努力的图谋注定失败。新疆继续保持政治稳定、民族团结、宗教和睦、社会和谐，就是对他们最有力的回击。

(责编：刘洁妍、杨牧)