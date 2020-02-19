一些国家旅游业人士纷纷呼吁避免对华旅游歧视

近日，一些国家旅游部门和行业协会负责人向中国民间组织国际交流促进会及团体会员世界旅游城市联合会、北京市民间组织国际交流促进会等发来慰问信，对中国抗击新冠肺炎疫情工作表示认同，并呼吁避免对华旅游歧视。

高度认同我应对疫情举措，坚定同中国团结一致共克时艰。委内瑞拉旅游外贸部长菲利克斯·普拉森西亚表示，在习近平主席的领导下，中国人民团结一心，勇敢面对挑战，我们对此高度赞赏。我们相信中国一定能尽快遏制疫情，保护人民健康，我们将与中国携手努力共同抗击疫情。巴拿马共和国巴拿马城前旅游主管埃弗拉因表示，巴拿马的华人社区历来被视为团结、勤劳、负责任以及坚韧的社区。中国同巴拿马亲如兄弟，我们坚定支持中国为克服当前困难所做的努力。哥伦比亚前驻华大使奥斯卡·鲁埃达表示，我们希望世界各国同中国携手努力，尽快遏制并战胜疫情。各国应积极支持中国的防控努力，在必要的防控措施下，欢迎中国游客。我们与中国团结一心，相信不久的将来，中国将恢复成为旅游胜地。

世界旅游及旅行理事会主席、墨西哥前国家旅游部部长格洛丽亚·格拉瓦接受采访时表示，旅游业需要在疫情面前保持冷静，不要传染恐慌情绪和不必要的担忧。我们必须努力防止中国乃至亚洲游客被污名化。阻止新型冠状病毒当然是首要任务，但是完全疏远世界上最大的旅游群体无法实现。中国政府为应对疫情采取积极行动，航空公司主动暂停飞往疫情严重地区的航班，酒店行业提供更为灵活的旅行选择，都使得病毒传播正在被有效控制。我们应团结起来，采取行动尽快度过危机。世界旅游城市联合会副主席、洛杉矶会议与旅游局局长恩武德表示，洛杉矶会议与旅游局及时向旅游业同行发布疫情最新消息，说明情况，鼓励旅游业供应商对中国游客因疫情造成的旅游行程变化和取消给予谅解和便利。全球危机时刻呼唤团结与力量，也使得人性善良显得尤为珍贵。

世界旅游城市联合会拉丁美洲副总裁、阿根廷布宜诺斯艾利斯市旅游实体总裁冈萨洛·罗布雷多表示，来自中国的游客和前往中国的游客为双方带来丰富和必要的文化交流。随着中国的国际地位稳步上升，与中国民众开展友好往来至关重要。希望这次危机尽快过去，我们能与中国继续保持友好接触。世界旅游及旅行理事会主席、墨西哥前国家旅游部部长格洛丽亚·格拉瓦表示，中国旅游业为世界带来巨大的文化和经济效益。我们期待旅游行业充满善意，与各国政府加强合作，遏制病毒传播，共同促进旅游业早日恢复。世界旅游城市联合会副主席、洛杉矶会议与旅游局局长恩武德表示，在复苏的道路上，洛杉矶与中国人民并肩前行。中国游客对洛杉矶至关重要，期待不久的将来，能够再次热烈欢迎中国游客回到天使之城。国际徒步联盟负责人表示，希望疫情能够很快得到控制，使更多人可以来华旅游，参加徒步活动，领略美丽中国的风景。

来源：中国民间组织国际交流促进会官方微信公众号

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