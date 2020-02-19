法国各界积极支持中国抗击新冠肺炎疫情

人民网巴黎2月19日电（记者何蒨） 自2020年初武汉爆发新型冠状病毒肺炎以来，在中国对抗新冠肺炎的过程中，法国政府和社会各界表现出一如既往的人道主义精神，积极捐款捐物，支持中国人民抗击疫情。2月18日，法国总统马克龙再度致电中国国家领导人，声援中国政府和中国人民。马克龙表示：“法方已经向中方提供了一批医疗物资援助，愿继续提供帮助，同中方一起抗击疫情，并以此为契机加强卫生合作。”

法国前总理拉法兰称两国科学家应该携手合作。

法国政界纷纷表态声援

2003年非典期间，法国总理拉法兰作为唯一的外国政府首脑访华，给予中国可贵的精神支持。当时，法国政府和在华企业捐赠了价值1200万元人民币的现金和医疗物资，这些援助让中国政府和人民感念至今。

历史惊人地相似。目前，法国驻武汉总领事馆仍在运行，这也是在抗击疫情期间当地唯一没有关闭的外国总领事馆。法国政府用两架撤侨包机将超过100万个口罩及其他医疗物资运到武汉，捐赠给武汉大学中南医院。

在法国国内，从1月24日法国首次确诊两例新型冠状病毒肺炎，截至2月18日，法国已有12例确诊病例，并于2月15日有一位来自中国的确诊病人在巴黎去世。巴黎市议会在2月初举行会议，在会上通过了支持中国人民抗击新型冠状病毒肺炎疫情的声明，向中国人民表达慰问，赞赏中国政府面对此次规模空前疫情所做的杰出应对工作。此外，法国政府也注意到疫情爆发后，法国本地针对亚裔群体的仇视和歧视性评论有所增多，因此出面谴责一切针对亚裔群体的歧视行径。

法国前总统奥朗德致电中国驻法国大使卢沙野，向中国政府和人民表达支持和慰问。奥朗德指出：“中国政府采取了正确决策，遏制了病毒在中国蔓延，也让国际社会对中方有效防控疫情充满信心。”

法国前总理德维尔潘相信中国必将战胜疫情。

与中国交往密切的两位前总理拉法兰、德维尔潘也通过视频问候中国人民。拉法兰在视频中强调：“这种灾难会降临到任何一个国家，我们的科学家应携手合作，本着透明的原则一同抗击疫情，所有这一切都不会影响法中友谊。”德维尔潘则在视频中指出：“这对于所有中国人民都是巨大的挑战，我相信中国必将战胜这场疫情。”

另据法国当地媒体报道，法国政府将提供一架包机，专门为武汉运输法国华人华侨捐赠的医用防护物资。包机由法国国民议会议员、国民议会法中友好小组主席陈文雄提请法国政府特别批准，预计2月中旬可以获批成行。

法国企业用行动援助一线

除了来自法国政界的支持外，还有一批法国企业在用实际行动对中国进行援助。法国在华企业除了通过法国工商会等机构组织捐赠外，各大知名企业也纷纷解囊，直接捐给湖北省的医院。

法国巴黎银行集团通过法国巴黎银行（中国）有限公司捐助人民币200万元支援抗击新型冠状病毒肺炎疫情，其中100万元将用于支持上海联劝公益基金会开展的抵抗肺炎疫情专项行动，以便为湖北省各地区购买抗疫一线急需的医疗物资。另外70万元将用于支援一线医护人员，余下30万元将捐赠于法国巴黎银行在华非政府组织合作伙伴北京青优社会工作发展中心，支持法国巴黎银行员工积极参与的医疗物资采购志愿者行动。

法国美帕捐赠的护肤喷雾抵达武汉同济医院。

法国第三大制药集团、拥有著名护肤品牌“雅漾”的皮尔法伯集团还专门针对医务人员的皮肤损伤和皮肤过敏，向中国捐款50万元人民币，以及价值约100万人民币的雅漾喷雾和修复霜。法国护肤品牌美帕也捐赠了价值500万元的维生素B5喷雾，上述第一批援助物资已经运武汉协和医院等十多家重点战疫医院。法国美帕实验室创始人布缇尼表示：“我深深的为中国医护人员的牺牲精神所感动，这个时候应该与中国人民团结起来，共同战胜病毒。”

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