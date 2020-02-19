蒙古国军人积极为参加防疫工作的中国军队医护工作者募捐鼓劲

2月18日，蒙古国军人代表致中国军队医护工作者慰问信。

人民网乌兰巴托2月18日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿在使馆会见蒙古总理顾问兼军人统一联合会秘书长陶高中将、总理顾问恩赫阿木格楞等蒙军方代表，并接受该联合会募集的善款。这次募捐活动由蒙古国总理呼日勒苏赫支持，蒙古国军人统一联合会号召各成员单位进行，旨在向战斗在防控新冠肺炎一线的中国军队医护工作者提供支持。

柴文睿首先对蒙方表示感谢，他说，“亲望亲好，邻望邻安”，近年来中蒙两国全面战略伙伴关系快速发展，两军各领域交流合作不断加深，这次募捐活动体现了两国军队的友好合作关系和两国军人间的深厚友谊。当前中国面临新冠肺炎疫情，习近平主席亲自指挥、亲自部署，李克强总理亲率工作组前往武汉，中国人民正团结一心同新冠肺炎疫情作斗争。我们建立了覆盖全国的联防联控体系，相信有中国特色社会主义制度的优势，有全国人民团结一心，有包括蒙古国政府和人民在内的国际社会支持与帮助，我们一定能打赢这场疫情防控阻击战。我们愿与蒙古武装力量保持密切沟通，推动两国军事合作不断迈上新台阶。

蒙古国军人代表现场宣读了武装力量总参谋部和军队总医院致中国军队医护工作者的慰问信，他们表示：近年来，蒙中两国在国防军事领域的交流合作不断取得进展，中方一直以来向蒙军提供各种支持，对此深表谢意。我们愿同中国军人同事们站在一起，共同克服困难，祝愿中国人民解放军医护工作者工作顺利，平安凯旋。

中国驻蒙古使馆公使衔参赞杨庆东、国防武官包玉海大校、政务参赞李雁军、警务联络官吉雅等出席善款交接仪式，多家蒙古国当地媒体到场见证善举。

(责编：于洋、燕勐)