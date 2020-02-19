建行巴黎分行与法国展望与创新发展基金会签署战略合作协议

签约仪式。（建行巴黎分行供图 ）

人民网巴黎2月18日电（记者刘玲玲）18日，中国建设银行巴黎分行与法国展望与创新发展基金会在巴黎签署战略合作协议，在总结过去达成的合作共识的基础上，确定了2020年行动计划，将进一步深化未来双方在中法银色经济、第三方市场、绿色经济和人民币国际化等领域的全面合作。 中国驻法国大使馆公使衔参赞高元元出席并见证了签约仪式。

建行巴黎分行总经理缪如林表示，自去年以来，建行巴黎分行与展望与创新发展基金会以“撮合中法银色经济合作”为切入点，先后组织和参与了普瓦捷“中国与多边主义”合作论坛、进博会法资养老企业交流、北京建行总行拜访、法国著名养老企业Steva项目对接等多层次的交流与合作。本次签约必将进一步深化双方在多领域的全面合作。

法国展望与创新发展基金会秘书长塞日·格雷对此次签订合作协议表示欢迎并期待广泛合作，希望2020年与建行继续为推进和深化中法两国在银色经济、智慧城市、第三方市场方面的合作作出贡献。塞日·格雷同时对中国抗击新冠肺炎疫情给予了高度的支持，对建行在抗击疫情过程中承担社会责任的积极行动表示赞赏。

高元元在签约仪式后表示，今天的签字仪式不仅是中法经贸合作的体现，也是中法友谊的体现。当前，中国举国上下团结一心与新冠肺炎疫情抗争，得到了包括法国在内的友好国家的同情和支持。彩虹风雨后，患难见真情。相信中法经贸合作将不断深化，行稳致远。

(责编：于洋、燕勐)