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阿联酋为阿拉伯世界首座核电站发放执照

2020年02月19日08:46  来源：新华网
 

阿拉伯联合酋长国核能监管机构17日说，已经向巴拉卡核电站的第一个核反应堆发放运营执照，这意味着阿拉伯世界第一座核电站不久将投入运营。

【获准运营】

阿联酋在国际原子能机构的代表哈马德·卡比17日在新闻发布会上说，巴拉卡核电站的第一个核反应堆已经获得运营许可，“对阿联酋来说，这是历史性的时刻，阿联酋成为阿拉伯地区首个运营核电站的国家”。

阿联酋通讯社报道，运营这一核电站的纳瓦能源公司获得一份为期60年的反应堆运营许可。

阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬当天在社交媒体“推特”上说：“今天标志着我们在和平发展核能的道路上翻开新篇章。”

巴拉卡核电站位于阿联酋首都阿布扎比以西的海滨地区，2012年开始兴建，原定2017年年底投入运营，进度一再延迟。阿联酋监管机构官员说，延迟是为确保核电站在安全和监管方面达标。

巴拉卡核电站由韩国电力公社带领的财团承建，建设成本244亿美元，共有4个反应堆，完全投入运营后，装机量将达到5600兆瓦，可以满足阿联酋四分之一的用电需求。

阿联酋政府今年1月说，这座核电站将在几个月内投入运营。卡比17日没有说明启动运营的具体时间，只说核电站将在不久后全面运营，助力阿联酋的经济发展和能源可持续发展。

沙特阿拉伯也有核能发电计划，曾表示最多将建16个核反应堆，但是尚未将计划付诸实践。

【地区隐忧】

为排除外界担忧，阿联酋政府此前反复强调，该国发展核能出于“和平目的”，承诺不会发展铀浓缩和核燃料再处理技术，欢迎国际社会监督。阿联酋政府说，2010年以来，其累计邀请并接待超过40个来自国际原子能机构、世界核电运营者协会等机构的国际考察团。

阿联酋政府近年来注重发展太阳能等清洁能源。一名分析师告诉法新社，除了减少本国经济对石油资源的依赖，阿联酋还希望借助核电站投产把本国打造成中东地区科技领袖，进一步提升地区影响力。

美国2018年5月退出伊朗核问题全面协议并通过一系列制裁手段对伊朗“极限施压”。作为美国的地区盟友，阿联酋与伊朗关系出现恶化，曾指责后者攻击海湾水域商船和油轮。

巴拉卡核电站与伊朗隔海湾相望，距离沙特边界大约50公里。相较于阿联酋首都阿布扎比，这座核电站与卡塔尔首都多哈的距离更近。

2019年9月，沙特阿美公司两处石油设施遭导弹和无人机袭击，产量减半，也门胡塞武装“认领”袭击，但沙特方面指责袭击为伊朗发动，遭伊朗否认。

分析师认为，阿美公司设施遇袭表明海湾地区能源基础设施容易受到外部袭击，而伊朗与美国对抗关系加剧，进一步增大了这些能源基础设施遇袭风险。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、燕勐)
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