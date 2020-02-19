患难见真情  共同抗疫情(国际视野)

面对新冠肺炎疫情，中国完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。同时，对于来自国际社会真诚友善的支持和帮助，中国表示欢迎并感谢。中国愿同国际社会一道维护地区和全球公共卫生安全

对中国最终取得抗疫胜利充满信心

（法国）罗 梁

法国愿同中国以及国际社会进一步加强合作，抗击疫情。在应对疫情的行动中，任何歧视行为均是不可接受的。我们愿与中方分享经验、开展合作，共同抗击疫情，对中国最终取得抗疫胜利充满信心

中国国家主席习近平2月18日下午应约同法国总统马克龙通电话。马克龙再次对中国政府和中国人民团结一心抗击疫情表达声援，对中方及时采取有力举措，展示出高度公开透明表示钦佩。

面对这次新冠肺炎疫情的挑战，我们与中国人民站在一起，并对中国人民在抗击疫情中表现出的沉着和勇气致以敬意。

当前形势非同寻常，中国政府采取严防严控等必要措施，我们对此表示理解。我十分钦佩中方举国上下开展的动员，尤其是在武汉以及其他各地艰苦努力的医护人员，他们在疫情防控阻击战中作出了杰出贡献。

自疫情暴发以来，世界卫生组织对同中国开展的交流合作给予了积极评价。之后，世界卫生组织宣布将疫情列为国际关注的突发公共卫生事件，此举将促进国际社会更好地协调应对。法国愿同中国以及国际社会进一步加强合作，抗击疫情。我们愿与中方分享经验、开展合作，共同抗击疫情，对中国最终取得抗疫胜利充满信心。

毋庸置疑，在应对疫情的行动中，任何歧视行为均是不可接受的。法国选择秉持负责任的态度，严格遵循世界卫生组织的建议。无论是在欧盟内部，还是面对其他的伙伴国家，法国都积极主张这一立场。

病毒无国界，我们必须团结互助。科学合作的不断丰富来自于大家的贡献。法国医学研究界已经动员起来，致力于更多地了解新型冠状病毒，并积极寻找治疗方法，以便尽快消除疫情。世界卫生组织的使命是引领国际社会应对卫生危机。《国际卫生条例》提供的框架已经彰显出效力，并要求进一步加强现有架构。

今年对于中国来说具有特殊意义。中国将全面建成小康社会，历史性地消除绝对贫困。中国创造了经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。今年将实现新的伟大成就，非常令人钦佩。

如今，中方重视加大生态环境建设，保障人民生活质量并维护气候、生物多样性和健康等全球公共利益，我们对此表示赞赏。法国企业十分愿意在其中作出贡献。中国经济的强劲发展符合中国的利益，也符合世界各国的共同利益。

（作者为法国驻华大使，本报记者李琰采访整理）

中国经济具有强大的韧性

（巴基斯坦）纳格玛纳·哈什米

面对不可预见的突发性公共卫生事件，很少有国家像中国一样，做出如此有效而迅速的反应。这一系列措施的顺利实施，让我们看到中国特色社会主义制度的优越性，显示中国集中力量办大事的制度优势。中国经济具有强大的韧性，我看好中国经济的发展前景

新冠肺炎疫情的暴发给部分中国民众带来身体健康甚至生命安全方面的影响，巴基斯坦对此深表同情和慰问。面对这一挑战，我认为中国政府已经采取迅速、果断和有效的措施，遏制疫情蔓延并在努力确保民众的健康。

面对不可预见的突发性公共卫生事件，很少有国家像中国一样，做出如此有效而迅速的反应。我们完全相信，中国有足够能力应对疫情，祝愿中国早日战胜疫情。

我们赞赏并支持中国采取的精准有效的防疫措施。这一系列措施的顺利实施，让我们看到中国特色社会主义制度的优越性，显示中国集中力量办大事的制度优势。

巴基斯坦人民与中国人民站在一起。在这个充满挑战的时刻，我们将继续为中国朋友提供一切可能的帮助和支持。

在抗击疫情过程中，中国表现出极大的负责任态度，及时准确、公开透明地发布疫情最新情况，并与各方积极合作。中国的努力不仅维护了本国利益，也是在推进全球公共卫生事业发展、增进人类健康福祉。奋战在疫情防控一线的医务工作者是英雄，应该被我们铭记。

巴基斯坦和中国是全天候战略合作伙伴，巴中合作无可比拟。面对这次疫情的暴发，我们的共同目标是确保各国人民的安全和福祉。我们始终与中国进行信息交流及密切磋商，希望形成一套行之有效的预防公共卫生突发事件的方法。

作为世界第二大经济体，中国为全球经济增长作出了巨大贡献。中国经济基本面长期向好的趋势没有变。短期来看，新冠肺炎疫情会在一定程度上给中国经济增长带来影响，但我认为这些影响都是暂时的。中国经济具有强大的韧性，我看好中国经济的发展前景。

（作者为巴基斯坦驻华大使，本报记者王海林采访整理）

中国一定能渡过难关实现更大发展

（韩国）张夏成

火神山医院、雷神山医院迅速建成，中国各地派遣大规模医疗队并调配物资支援武汉，让我们看到了中国应对疫情的坚强意志和力量。中国的困难就是我们的困难，韩国将不遗余力地提供支援和配合，与中国携手战“疫”，共克时艰

新冠肺炎疫情在中国蔓延，牵动着韩国民众的心。韩中互为友好邻邦，两国人民有着相濡以沫、患难相助的悠久历史。正如总统文在寅所强调，中国的困难就是我们的困难，韩国将不遗余力地提供支援和配合，与中国携手战“疫”，共克时艰。

当前，中国政府和中国人民万众一心、众志成城，打响一场疫情防控的人民战争。火神山医院、雷神山医院迅速建成，中国各地派遣大规模医疗队并调配物资支援武汉，让我们看到了中国应对疫情的坚强意志和力量。

我在电视上看到一位奋战在河南疫情防控一线的护士的故事。因为工作需要隔离，她不能直接拥抱前来探望的女儿。两人隔空拥抱的场景，让我特别感动。包括医护人员在内的全体中国人民都在为抗击疫情奉献一己之力。这让我们看到了中国人民的团结，也是中国必将战胜疫情的信心所在。

令人欣慰的是，连日来，中国除湖北以外地区的新增确诊病例呈连续下降趋势。中国将继续保持这一趋势，早日取得抗击疫情的胜利，我对此深信不疑。

韩国政府和各界人士对中国当前面临的困难感同身受。韩国政府日前决定向中国提供价值500万美元的疫情防控物资援助。目前部分物资已运抵中国，韩方将同中方继续保持密切沟通，商讨支援细节。与此同时，我也欣喜地看到，韩国诸多企业和民间团体也在源源不断地向中国伸出援手。

疫情得到控制之时，我们有理由相信中国经济将很快恢复活力。在我看来，疫情对中国经济带来的影响只是阶段性的。未来中国经济将按照既定的政策方向，继续保持稳定的高质量发展趋势。

自1992年韩中建交以来，两国关系迅速发展。韩国政府将同中方进一步扩大文化、艺术、旅游等人文交流与合作。

韩国有句俗话说“雨后地更坚”。我相信，中国一定能渡过难关，实现更大发展！

（作者为韩国驻华大使，本报记者陈尚文采访整理）

团结一致就能共克难关

（意大利）方澜意

意大利政府充分肯定和支持中国政府在遏制疫情蔓延、确定预防和治疗方案方面的努力。这些防控措施非比寻常。意大利在传染病防治领域有很多先进经验，我们希望意中双方与国际医学界在该领域开拓新合作，尽快战胜疫情

中国正全力应对新冠肺炎疫情构成的突发公共卫生事件。我想向中国人民表达鼓励，意大利人民和中国人民团结在一起。

疫情发生后，中国各地的医护人员和志愿者紧急驰援湖北省。我对他们的专业素质和奉献精神深感钦佩。感谢他们为保护中国人民的健康安全作出空前努力。

意大利政府充分肯定和支持中国政府在遏制疫情蔓延、确定预防和治疗方案方面的努力。这些防控措施非比寻常。在当前形势下，世界各国继续在世界卫生组织框架下开展高水平的医学研究合作至关重要，及时共享信息和研究成果是各国加快研发疫苗、发现有效治疗方法的必要条件。意大利在传染病防治领域有很多先进经验，我们希望意中双方与国际医学界在该领域开拓新合作，尽快战胜疫情。

疫情暴发后，意大利政府立即发起动员来援助中国人民。意大利各机构、企业界、民间团体和普通民众，尤其是在华居住的意大利同胞，都采取了行动为中国提供急需的医疗物资援助。

意大利政府捐赠的第一批医疗物资于2月2日抵达武汉，包括口罩、一次性医用手套、防护服、强制送风呼吸器等。第二批物资也已运抵中国，即将发往武汉。这段时间以来，意大利驻华使馆收到了数百条意大利民众发来的信息，希望为抗击疫情提供支持。这些点点滴滴的帮助，都体现了意中两国人民间的深厚情谊和天然的亲近感。

意大利和中国是古丝绸之路上的两端，两国友好交往的历史展现了相互理解、尊重和深厚友谊。今年是意中两国建交50周年。意中两国文明交流互鉴，都倡导开放合作。在过去的几个世纪里，意大利和中国都各自战胜过不少挑战。面对这次疫情，我们将团结互助，采取切实而富有成效的合作。没有任何困难能够切断这种联系。团结一致就能共克难关。

我毫不怀疑，中国将很快取得这场疫情防控斗争的全面胜利。

亲爱的中国朋友们，意大利同你们站在一起。希望所有奋斗在抗疫一线的朋友们工作顺利，祝愿所有人身体健康。

（作者为意大利驻华大使，本报记者李欣怡采访整理）

图片说明：

图①：2月10日，在墨西哥北部城市蒂华纳，9岁的女孩索菲娅·特里奎斯制作纸板画表达对中国的支持。

新华社发

图②：2月12日，在新西兰首都惠灵顿斯科特中学，学生集体表演新西兰传统的哈卡战舞，为中国抗击新冠肺炎疫情祈福。

新华社记者 郭 磊摄

图③：2月12日，工作人员在搬运联合国开发计划署捐赠中国政府的紧急医疗物资。

联合国开发计划署供图

图④：2月8日，英国政府的第二架包机抵达武汉。包机上满载包括护目镜、医用手套、消毒擦拭巾及医用防护服等在内的医疗物资。

英国驻华使馆供图

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)