滤镜带不来“真完美”（环球走笔）

随着智能手机逐渐普及，带有滤镜功能的美颜软件，为人们打造“完美”的自我提供了便利。近日，国外社交媒体上流行一种叫做“回到手术室”的滤镜，可以在自拍照片的基础上修改出一张经过“整容”的完美脸庞。技术如此“无所不能”，以致法国《世界报》评论道，这种趋势“让人感到有点害怕”。

应当看到，对审美的极致化甚至异化追求，一定程度上反映了滤镜对人们生活的影响。在各类社交媒体上，人们通过滤镜小心翼翼地经营着自己的“人设”：穿上运动服，加上水滴特效表现大汗淋漓，只为秀身材；给一本从没看过的书精心打光，只为晒“知识”；为了假装看极光，大白天拍照后换上星空背景……每收到一个赞，人们的自我感觉都会更好。少了滤镜，会觉得“人设”不完整，浑身不自在。更有甚者，一些美国整形外科医生称，很多来做手术的年轻人只有一个想法：按照滤镜“变身”后的样子进行整形。

“滤镜就是毒品。它可以让你嫉妒自己。”12岁的巴黎女孩莱娜说。对滤镜“上瘾”，是因为“人设”永远没有“最好”。

爱美之心，人皆有之。通过滤镜展现一个更加美好的自我，本无可厚非。但活在滤镜的世界中难以自拔，甚至迷失真实的自我，显然不可取。虚构的“人设”迟早是要崩塌的。在经典电影《楚门的世界》中，主人公楚门自出生起就是电视真人秀的主角，出现在他生命里的父母、妻子、朋友乃至所有人，都是演员，他生活在一个被操纵的世界里。他在发现这个“惊天大滤镜”之后，毅然决定撕碎虚假的美梦。电影的最后，楚门划着船向着大海出发，去追寻本该属于自己的真实。

正如德国诗人海涅所说：“生命不可能从谎言中开出灿烂的鲜花。”与其沉浸于滤镜下的虚拟光影，不如放眼现实，活出真正的精彩。付出才有回报，只有通过进步和成长，才能成就更好的自己。美好的形体，源自坚持不懈的运动；渊博的学识，靠的是学习积累；幸福的生活，不会存在于虚拟的星空滤镜里，而在于脚踏实地，努力奋斗。

“认识你自己”，这一源自古代的哲思，依旧给人启发。生活，就要认识自己，认识真实的世界。真实的世界没有滤镜，它充满烟火气、人情味，虽然可能粗糙、琐碎，甚至还有令人沮丧的坎坷，却能锻造、沉淀出真实的人生。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 16 版）

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