阿富汗和平进程仍难言乐观

2月17日，阿富汗塔利班组织宣称与美国之间的和平协议“原则上已经敲定”，双方将于本月底签署协议，并将在此前履行一份“减少暴力协议”。

阿富汗政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉当天证实了这一消息。阿卜杜拉说，阿富汗政府对和平协议表示欢迎，并强调对于塔利班而言，这也是证明其和平决心的机会，“希望这是阿富汗新篇章的开始，绝不是和平任务的结束”。消息人士称，塔利班和美国双方将履行为期7天的“减少暴力协议”，以便建立互信，为随后签署和平协议创造条件。

联合国秘书长古特雷斯表示，减少暴力对于建立信任和推动和平进程至关重要，有助于实现持久政治解决方案和永久停火。古特雷斯敦促各方把握眼下的和平机遇，期待当前阿富汗和平对话能够真正实现减少暴力的目标。

截至目前，双方尚未宣布何时正式开始履行“减少暴力协议”，也未公布协议的具体内容。阿富汗黎明新闻网报道称，阿富汗安全人员尚未收到关于履行减少暴力协议的具体指示。在阿富汗军事分析员扎希尔·阿兹米看来，这一情况引人担忧。

此间舆论认为，美国和塔利班之间的和平谈判显露出新的积极迹象，但阿富汗和平进程仍难言乐观。当前，武装冲突依然在阿富汗各地蔓延。据阿富汗帕杰瓦克通讯社报道，塔利班武装成员2月16日对阿北部昆都士省的一处安全检查站发动袭击，造成14名安全部队士兵死亡。

分析指出，如果各方只是为签署和平协议而保持表面的、短暂的克制，而阿富汗政府和塔利班之间缺乏政治互信和共识的情况持续，那么协议即便达成，和平依然十分脆弱。

阿富汗社会民主党主席阿杰马勒·沙姆斯在阿拉伯新闻网撰文称，和平协议的进展让阿富汗人既抱有希望，又充满担忧。沙姆斯说：“减少暴力必须要真正化解交战双方的敌意，并以此来建立互信。只有协议充分得到遵守和尊重，才值得人们去对后续的和平协议抱有较高的期待。”

对于和平协议能否最终签署，正在访问巴基斯坦的美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德表达了“审慎乐观”的态度，称阿富汗内外部仍存在许多变数。美国《外交政策》杂志网站援引阿富汗政治观察家扎基尔·贾拉利的分析称，尽管塔利班期待签署和平协议，但是在阿富汗境内活跃的其他武装组织或许会有所动作，这将给阿富汗和平进程带来众多变数。

（本报伊斯兰堡2月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 16 版）

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