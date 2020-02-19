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欧美航空补贴争端再起

本报驻比利时记者  任  彦

2020年02月19日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　美国贸易代表办公室日前宣布，自2020年3月18日起，美国将对进口自欧盟的大型民用飞机进一步加征关税，税率从之前的10%提高到15%。对此，欧盟驻美国贸易代表团团长托马斯·贝尔特回应称，美国任何单方面加征关税的举动都将遭到报复。德国财政部表示：“我们拒绝美国单方面增加关税。贸易战没有赢家。”

　　美国上调关税税率是欧美旷日持久的飞机补贴争端的“最新剧情”。早在2004年，欧美就相互指责各自向其飞机制造巨头——空中客车公司和波音公司提供巨额补贴，违反了公平竞争原则，并诉诸世界贸易组织。世界贸易组织先后裁定，美国和欧盟均存在提供非法补贴的问题。

　　根据世界贸易组织对空中客车公司补贴案的裁决结果和正式授权，美国于去年10月18日正式对价值75亿美元欧盟输美产品加征关税。其中，对欧盟大型民用飞机加征10%的关税，对欧盟农产品和其他产品加征25%的关税。去年，12月，美方认定欧盟方面没有取消航空补贴的计划，打算进一步加征关税。

　　预计今年5月到6月间，世界贸易组织将授权欧盟对波音客机加征关税，并确定欧盟所能征收的惩罚性关税上限。消息人士透露，欧盟虽然还在尽力敦促华盛顿通过谈判解决争端，但也已准备好回应措施，拟订了一份可实施惩罚性关税的美国商品名单。

　　空中客车公司对美方提高税率“深表遗憾”，认为这一举动使谈判化解争议的努力复杂化，将加剧欧美贸易紧张，给已经面临客机短缺局面的美国航空运输企业雪上加霜，关税负担最终将由美方空运商和乘客承受。空客还表示，将继续与其美国客户进行讨论，以“尽可能减轻关税的影响”，并希望美国政府改变其立场。

　　欧洲舆论认为，美欧在短期内很难达成解决方案，因为二者的根本分歧在于政策理念的不同：美国奉行单边主义和保护主义，欧盟则奉行多边主义和自由贸易。欧盟贸易委员菲尔·霍根在接受媒体采访时表示，如果美国继续采取贸易保护主义政策，预计欧盟将继续优先推进与世界上其他国家达成贸易协议。

　　比利时《布鲁塞尔时报》评论称，出于国内政治原因，美国对其主要贸易伙伴威胁或加征关税，给本就复苏乏力的世界经济带来更大不确定性。过去几年里，全球贸易不断下滑，其主要原因就是美国政府的保护主义政策日益抬头。德国新闻周刊《焦点》更是毫不讳言地指出，在美国大选来临之际，欧盟已处于美国贸易战的“靶心”。

　　（本报布鲁塞尔2月18日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月19日 16 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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