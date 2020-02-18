外交部：敦促美方客观公正对待中国企业和中美正常商业合作

人民网讯 据外交部网站消息，2月18日，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

全文如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月17日0—24时，中国境内新增治愈出院病例1701例。截至2月17日24时，中国境内累计治愈出院病例12552例。

2月17日0—24时，全国除湖北以外地区新增确诊病例79例，连续第14天呈下降态势。

问：据报道，美国政府正在考虑一项提案，阻止通用电气公司继续为中国商飞C919客机提供发动机，原因是担心中方可能会对发动机进行逆向工程仿制，损害美国商业利益。中方对此有何评论？

答：我们看到了相关报道，也注意到报道中提及通用电气公司对美国政府提案表示质疑，认为模仿发动机相关先进制造技术的难度远超美方有些官员想象，并表示他们与中方已合作多年，如果中方想仿制，早就开始做了，何必要等到现在？

当然，对这则报道中的内容还需要了解核实。但如果属实，它说明：

第一，似乎美国企业界的一些人士比美国政府内一些官员更懂常识、更讲真话、更明事理。

第二，美国政府内的这些官员对科学技术无知，对市场原则藐视，对中国发展恐慌。

第三，这是美方以政治手段破坏中美商业合作，对中国进行无理打压的又一例证。

我要指出，一段时间以来，美方采取的有关作法不仅损害中方企业的合法权益，也不符合美国企业自身利益，而且将严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和经贸合作。我们敦促美方客观公正对待中国企业和中美正常商业合作，多一些积极推动，少一些无理搅局。

问：据报道，美国一些钢铁企业指责中国的补贴政策和“一带一路”倡议使中国企业获得不公平的竞争优势，伤害了包括美国在内的他国企业利益。中方对此有何回应？

答：你提到的情况我没有听说过。我能告诉你的是，共建“一带一路”倡议是一个经济合作倡议和一项国际公共产品，秉持共商共建共享的“黄金法则”，坚持开放包容透明的合作理念。在共建“一带一路”框架下，无论是中方企业还是外方企业，都按照市场规则和公平原则，以公开、透明的方式参与具体的合作项目。有关项目的招投标是公开透明的。哪个企业是否以及如何参与具体项目是企业的市场行为，能否中标也主要取决于企业自身的竞争力。

中方将继续同合作伙伴一道，高质量共建“一带一路”，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，积极打造全球互联互通伙伴关系，实现共同发展和繁荣。

问：英国已于2020年1月31日脱离欧盟并已进入脱欧过渡期。据了解，中欧签订的条约及合作性文件涉及贸易、海运、能源、科技合作等领域，这些条约及合作性文件是否还适用于英国？中国将如何处理英国脱欧后与英欧的条约关系？

答：根据英欧双方通过的脱欧协议，欧盟缔结的条约在过渡期内即2020年2月1日至2020年12月31日仍适用于英国，这是英欧之间的一种特殊安排。为促进中方与英、欧条约关系平稳过渡，中方同意上述安排，即在英脱欧过渡期内，中欧签订的条约及合作性文件仍继续适用于英国。中方愿与英方、欧方一道，在过渡期内共同推进有关合作领域的条约工作。

问：菲律宾外交部11日宣布，菲律宾正式决定终止与美国签署的《访问部队协议》。中方对此有何看法？这对南海局势将有何影响？

答：任何国家都有奉行独立外交政策、基于国家利益自主发展对外关系的权利。我们也一贯主张，国与国之间的交往与合作不仅要有利于有关国家自身，也应该有利于地区和全球的和平与稳定。

至于你问到对南海局势是否有影响，我想指出的是，当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势总体保持稳定。中国同东盟国家共同致力于全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，有关国家坚持通过双边渠道管控分歧，推进务实合作。中方愿同有关地区国家一道努力，共同维护南海稳定，将南海建设成为和平之海、友谊之海和合作之海。

问：一些国家近期发布了针对中国人的签证和旅行限制措施，造成中方人员出境困难。这对中国造成了哪些影响？

答：新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和人民全力以赴抗击疫情，采取了最严格、最彻底的防控举措，有关工作正在逐步取得成效。我们有信心、有能力打赢这场疫情阻击战。

世界卫生组织多次强调，不建议各国采取任何旅行或贸易限制措施。我们希望各国保持镇定、科学研判、理性对待，尊重世卫组织权威专业建议，不做过度反应，避免引发不必要的恐慌，影响正常人员往来和各领域务实合作。

问：据报道，14日，美国一名高官在慕安会期间对媒体表示，美同阿塔利班已就减少暴力活动达成协议。如阿塔履行承诺，美将推进从阿撤军的行动。媒体援引塔利班方面消息说，和平协议可能于本月29日签署。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。中方同相关各方就阿富汗问题最新形势保持着密切沟通协调。

中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持阿富汗问题相关方加强对话，对美国和阿塔利班有望达成并签署相关协议表示欢迎，希望相关协议得到顺利履行，为阿问题的最终政治解决创造条件。

中方认为，外国在阿驻军应以有序、负责任方式撤出，确保阿局势平稳过渡，防止出现安全真空，避免恐怖组织在阿趁势坐大。

中方愿继续同阿问题各方和国际社会加强合作，共同助力阿和平、稳定与发展。

问：中方今天表示将开展对美加征关税商品排除申请的审核工作，包含近700种自美进口的商品。这是否是中方落实中美第一阶段经贸协议采购承诺的举措？

答：国务院关税税则委员会今天已经就开展对美加征关税商品市场化采购排除工作发布了公告，请你查阅。有关具体问题，请向主管部门询问。

问：你能否介绍中国—世卫组织联合专家考察组访华有关安排和工作进展？他们为何不去湖北考察？

答：中国—世界卫生组织联合专家考察组已经开始工作，国家卫健委已经就此发布了新闻稿，你关心的问题可以向他们去询问。

问：我们想了解一下疫情防控工作是否会影响中欧之间将举行的一系列高层对话，比如3月底的中欧领导人会晤，4月中旬的中国—中东欧国家领导人峰会？中方本周是否会参加在布鲁塞尔举行的中欧经贸高层对话？

答：据我了解，中欧领导人会晤、中国—中东欧国家领导人峰会等一系列中欧高层交往的筹备工作目前正按计划有序推进。至于你提到中欧经贸高层对话有关情况，建议向主管部门询问。

问：北京市针对返京人员采取的14天隔离政策是否适用于来华考察的外国专家？他们需要进行自我隔离吗？

答：据我了解，对于短期来京人员，不论中国人还是外国人，要按照入住酒店的要求，进行体温检测，做好自我防护，尽量减少接触范围。具体情况请向北京市有关方面询问。

(责编：刘洁妍、杨牧)