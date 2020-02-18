听听国外医学同行如何评价中国战“疫”工作

近日，多个国家医学协会和医学组织给中国民间组织国际交流促进会及其团体会员中国计划生育协会、中华医学会、中国医师协会、世界针灸学会联合会等组织发来慰问信，从专业角度对中国抗击新冠肺炎疫情工作表示认同，对中国医务工作者的专业精神高度赞赏、表达敬意，并希望有机会提供帮助。

2月15日，云南省对口支援湖北咸宁医疗队队员在湖北咸宁市中心医院开展救治工作。

多家组织高度认同赞赏中国政府应对举措和医务工作者专业精神。世界神经外科学会联合会认为，中国如此迅速地确认病毒种类和公布病毒基因序列，采取了积极举措抑制疫情蔓延，令人赞赏。巴基斯坦医疗协会对中国医务同行表达祝福，向奋战在一线、特别是武汉的医务工作者致敬。世界针灸学会联合会副主席、伊朗教授阿米尔·胡曼·卡扎米发来视频说，不管我们来自哪个地方、哪个国家，世界上所有人都是一样的，应该像一家人一样相互支持、相互帮助。俄罗斯医学协会表示，我们相信，中国是一个强大的国家，有能力处理好当前的困难，战胜新冠肺炎疫情。俄罗斯人民与中国人民同在。印度医学会表示，中国在短短几天内就建成了专门收治新冠肺炎病人的专科医院。火神山医院、雷神山医院以及其他方舱医院的建成，体现了中国政府对疫情的快速有效反应，这是印度很难做到的。

2020年2月2日，武汉火神山医院正式交付。从方案设计到建成交付仅用10天，被誉为中国速度。

不少组织表示，愿尽力为中国应对疫情提供必要帮助。国际计划生育联合会在其官网首页发布全球倡议书，成立应急基金，号召全球捐助者为中国捐赠口罩等防护用品。总干事阿尔瓦罗·内尔梅霍表示，当前需要国际合作支持中国，我们将尽力提供口罩等防护用品，以及必要的志愿者和医护人员支持。俄罗斯国家医学委员会表示，我们对当前的新冠肺炎疫情非常关注，希望它能尽快被根除，将其负面影响降至最低。我们愿就此提供帮助。日本医学会表示，我们关注到当前新冠肺炎疫情的严峻形势和不可预测性。我们相信中国医务工作者正在尽最大努力控制疫情蔓延。日本也正面临同样疫情，且感染人数正在攀升。尽管如此，我们仍愿尽一切可能帮助中国同行。泰国医学会表示，这场疫情不仅影响中国，也影响世界其他地区。我们支持中国抗击疫情的努力，看到中国政府应对疫情的管理措施非常果断、勇敢。我们愿密切和中国同行保持沟通、合作，提供必要帮助。

来源：中国民间组织国际交流促进会官方微信公众号

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