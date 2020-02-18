巴西记者：中国对流行病的应对模式值得拉美国家效仿

赫利奥·罗沙（巴西Brasil 247新闻网记者）

中国当前正采取各种措施抗击新冠病毒疫情。目前，疫情已造成中国7万余人确诊感染，1800余人死亡。不过，除湖北省以外，这种病毒的致死率和扩散性没有那么高，这主要归功于中国完善的公共卫生体系以及政府在特殊时期采取的有效手段。如今中国是最有能力战胜流行病和地方病的国家之一，这种模式很值得巴西效仿。

拉美拥有5.6亿人口，从城市卫生到热带疾病爆发，要解决健康问题有很大难度。例如，2018年发生的H1N1流感病毒，在没有任何严重变异的情况下，在巴西仍然造成839人死亡。考虑到中国的人口数量以及对这种病毒缺乏了解，新冠病毒的致死率并不高。从中国延缓病毒传播并有效控制病毒从湖北省向外蔓延，到十天内建成临时医院；从停运航班和火车，到让人们尽量居家，同时还能尽可能减少对经济发展，所有这些全都归功于中国政府和其拥有的完善有效的公共卫生体系。

为什么在今天的拉美甚至整个西方国家都做不到这一点？因为在中国文化中“和谐”非常重要，需要各组织间共同联合协作，但在西方社会中显然不提倡这样的集体努力。个人主义仍然是西方国家的主基调，它塑造了一种民主形式。但这种民主形式，并不能有效的为国家和人民做出贡献。这不同于中国在中国共产党的领导下的多党合作模式。

再回到巴西，我们的公共卫生体系在器官移植、血液透析和艾滋病治疗等方面卓有成效。同时还开展了针对热带流行病（登革热、疟疾、黄热病）的疫苗接种和预防的宣传活动。然而，这些问题年年见诸报端，但目前还很难根治这类疾病。

相比之下，具有5000年历史文明的中国，随着社会主义的建立和改革开放政策的实施，显得日益现代化，人们在城市和农村地区可以进行民主选举，在全国人民代表大会和中央权力机构中同样享有民主权利，从而形成一个更加团结和谐的国家。

以古巴为例，他们在资源很少的情况下并且遭受整个西方国家的经济制裁时，他们建立并享有世界上最先进的公众卫生系统。制度模式可以相互借鉴扬长避短，中国在应对新冠病毒疫情中所获取的经验很好地说明了这一点。

总的来说，西方国家应表现出团结一致，并与中国合作，着眼于救治患者而不是发展经济。另一方面，我们也要知道，从中国共同协作克服困难的案例中，我们可以学到什么，哪些宝贵经验也可以适用于我们自己的国家中。

（翻译 鲁扬 实习生张荣）

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