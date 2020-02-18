中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古移民管理局局长牧伦

人民网乌兰巴托2月18日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿17日到任拜会蒙古国移民管理局长牧伦，双方就两国移民管理部门交流合作和防控新冠肺炎疫情等交换意见。驻蒙使馆警务联络官吉雅、蒙移民管理局副局长图布辛图尔等在座。

柴文睿表示，近年来，中蒙关系保持良好发展势头，尤其是2014年习近平主席对蒙进行国事访问，两国关系提升为全面战略伙伴关系，各领域交流合作发展迅速。作为两国关系的重要组成部分，双方移民管理部门在高层互访、共同打击跨境犯罪、净化出入境通关环境等方面取得了很多成果。下一步，愿与牧伦局长共同努力，推动两国移民管理领域合作迈上新台阶。

柴文睿还介绍了中方积极有效应对疫情的举措，并感谢蒙方给予的理解和支持，表示中方愿继续同蒙方一道共同做好防控工作，尽快打赢这场防疫阻击战。

牧伦欢迎并祝贺柴大使履新。他表示，近年来随着两国关系的快速发展，两国移民管理部门间的合作不断深化，双方建立定期磋商制度，在联手打击跨国犯罪、互派官员学习交流，为双方公民往来提供便利等诸多方面取得了丰硕成果。相信柴大使一定能够继续推动两国移民管理部门合作更加快速顺利发展。当前中国面临新冠肺炎疫情，蒙移民管理部门对此高度关注，愿同中国大使馆等有关部门保持密切沟通配合，为在蒙中国公民提供必要便利，共同做好疫情防控工作。

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