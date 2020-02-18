国际观察：守望相助 疫情让中日两国体会彼此距离有多近

2月17日，日本国驻华大使馆官方微博收到数千条中国网友的暖心留言。在日本政府第五趟包机再次将一批日本各界捐赠的支援物资运抵武汉的消息下，中国网民写下了数千条这样的“劝返”留言：“别送了，自己留点吧” “反倒开始担心你们了，你们还要开奥运会呢”“谢谢，希望你们也赶紧采取措施应对可能来临的疫情”……

当前，中国人民正万众一心，全面投身新冠疫情防控战。许多国家、国际组织通过各种方式表达对中国的支持，日本也是其中的支援者之一。

连日来，日本政府紧急调拨口罩、防护服、护目镜等疫区紧缺的物资装备，通过包机运往武汉。东京、大分、熊本等日本地方政府也不惜动用应急储备，日本企业纷纷慷慨解囊，友好团体和普通民众踊跃献爱心，对中国人民抗击疫情提供宝贵支持和无私援助。一位14岁日本女孩身着红色旗袍站立在初春的寒风中，一次次鞠躬为中国募捐的身影打动了中国亿万网友的心。

“日本雪中送炭，展示了对困境中邻国的善意与人道主义关怀，得到中国各界的充分肯定。也折射出，中日之间是休戚与共、无法切割的利益共同体。中日地缘相近，往来频密，面对中国疫情，日本无法隔岸观火、独善其身。” 中国社科院日本研究所所长杨伯江对人民网记者表示。

如今，停泊在横滨的“钻石公主号”游轮上已经确诊454例新冠肺炎病例，日本本土也出现了与中国无直接关系、且不知感染途径的病例，有出租车司机在接受采访中间接到确诊通知……日本厚生劳动大臣加藤胜信15日在记者会上称，目前情况“已经发生变化”，新冠肺炎已在事实上开始在日本流行。加之7月即将举办的东京奥运会，日本疫情令人担忧的程度已仅次于中国。

至念道臻，寂感真诚。面对此时到达武汉的物资，在中国人民的感谢中，增添了对施助者感同身受的担忧，以及善意的劝告。这些写满了“请照顾好自己，等樱花盛开”等细腻温柔情感的句子，承载了中国人民对日本真诚帮助的最真诚、最贴心的回应。外交部发言人耿爽指出：尽管当前中国国内疫情形势依然严峻，但我们愿在努力抗击本国疫情的同时，进一步同日方分享信息和经验，并根据日方需要，积极向日方提供力所能及的支持和帮助。事实上，双方已经着手开展这方面的具体工作。

“疫情正让中日体会彼此距离有多近。”杨伯江指出，事实证明，自然灾害、公共卫生危机等不幸事件，往往能从促使中日不断加深对彼此距离有多近、关系有多密切的认识。2008年中国汶川大地震、2011年东日本大地震时都是如此。最重要的是，中日在灾难面前守望相助、吴越同舟，能促进两国通过“互助体验”的不断积累，实现国民感情的良性互动，夯实关系改善的社会民意基础。

2月17日晚，外交部发言人华春莹在其英文推特上发布了日文贴文，写道：“我们关注着日本国内的新型肺炎感染情况，我们跟大家感同身受。中国在与病毒抗击的同时，将把信息和经验与日本共享，尽一切可能提供帮助。中日双方已在相关领域开展合作。”此外，她还发布了一张毛笔字书写的“一衣带水，守望相助”的照片并附上这句话的日文解释：我们作为一衣带水的邻国，有需要的时候要相互帮助。

疫情没有国界。“山川异域，风月同天”“同舟渡海，中流遇风，救患若一，所忧同也”，来自中国古籍的这两段话，是当前中日关系的真实现实写照。在共同的疫情面前，中日守望相助、患难相扶，共待樱枝春满、山川无恙。（徐祥丽 崔越 贾文婷 王晓霞）

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