中蒙文化教育暨社会发展基金会积极为中国抗击疫情捐款

2月17日，中蒙文化教育暨社会发展基金会抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐赠仪式在中国驻蒙古国大使馆举行。

人民网乌兰巴托2月18日电（记者 霍文）中蒙文化教育暨社会发展基金会抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐赠仪式17日在中国驻蒙古国大使馆举行，使馆政务参赞李雁军、经商参赞宋学军、基金理事会代表王秀芝、秘书处冯德鸿等出席捐赠仪式。

宋学军参赞对基金会发起捐赠活动积极支援抗击新冠肺炎疫情表示感谢。他表示：疫情发生后蒙古各界关注中国武汉发生的疫情，纷纷通过各种方式向中方表示慰问，充分体现了蒙古人民的善良和中蒙两国人民真挚的友谊，中方对此表示感谢。当了解到，在基金会发起捐款倡议后，蒙古中小学生、退休职工、曾经在华留学的学者、中小企业主、基金会会员等爱心个人或机构积极向基金会捐款时，他对基金会这些年来在捐资助学、文化交流以及社会发展方面开展的活动对增进中蒙友谊所取得的成绩表示肯定。

大爱无疆、众志成城，共抗疫情。基金会于2月5日对外发布捐款倡议及公告，号召社会各界携起手来，同舟共济、相互扶持战胜疫情，为保护好两国民众的健康和打赢这场疫情防控阻击战贡献力量。基金会对外公布募捐账号、畅通捐赠渠道并每日公布捐赠明细，接受社会监督。

截至2月16日，已接收来自中、蒙资企业、中小学生、蒙古民众等捐款79笔共计6152.41万图克里克（约合15.3万余元人民币）。基金会将该首笔捐款汇款至中国驻蒙使馆专用账户，并委托中国驻蒙使馆转交国内相关机构。本次捐赠活动暂不设截止日期，基金会将继续接受社会各界的捐赠并根据捐赠情况陆续汇总转交中国驻蒙使馆。

中蒙文化教育暨社会发展基金会系由中国银行乌兰巴托代表处于2013年联合中蒙机构和爱心个人在蒙注册的非政府组织，旨在联合中、蒙各界力量在蒙开展文化交流、捐资助学、民生改善等。自成立以来，累计开展各类活动120余起，累计5600 多名学生或家庭直接受益于基金会开展的公益活动。

(责编：于洋、燕勐)